Cel mai scump curent din Europa nu e la Londra. E la București

Bucureștiul e în fruntea clasamentului european la prețurile energiei- peste media europeană atât la prețul nominal, cât și ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS) — una dintre puținele capitale din Europa Centrală și de Est în această situație, arată un studiu lunar al prețurilor rezidențiale la electricitate și gaze naturale în 33 de țări europene, realizat de VaasaETT, Energie-Control Austria și autoritatea maghiară de reglementare MEKH.

PPS înseamnă Purchasing Power Standard (Standard al Puterii de Cumpărare) — o metodă de calcul care elimină diferențele de nivel general al prețurilor între țări.

Practic, în loc să compari prețurile în euro nominali (care nu reflectă cât de scump e pentru locuitorii din acea țară), le ajustezi în funcție de cât costă toate celelalte bunuri și servicii în țara respectivă.

Exemplu concret:

Dacă electricitatea costă 27 c€/kWh la București și 27 c€/kWh la Paris, în euro nominali par identice. Dar un român câștigă mult mai puțin decât un francez, deci aceeași factură reprezintă o povară mult mai mare pentru el. PPS captează exact această diferență.

De aceea raportul HEPI e îngrijorător pentru România: La prețuri nominale, Bucureștiul e deja peste media europeană. La PPS, situația e și mai gravă — Bucureștiul apare pe primul loc în Europa la electricitate ajustată la puterea de cumpărare, adică electricitatea e cea mai împovărătoare relativ la veniturile populației, chiar mai mult decât în țări bogate cu prețuri nominale mari.

În termeni nominali, situația stă astfel:

Electricitate

Prețul mediu european la electricitate a scăzut cu 2% în martie, după o tendință de creștere continuă pe parcursul iernii. Dintre cele 33 de capitale analizate, doar 5 au înregistrat creșteri, 12 au rămas stabile, iar 16 au scăzut.

Cele mai scumpe orașe: Berna și Londra, urmate de Berlin, Bruxelles și Praga. Cele mai ieftine: Kiev, Budapesta, Podgorica și Belgrad.

Creșteri notabile: Lisabona (+7%), Amsterdam (+6% — impact direct al războiului din Orientul Mijlociu), Londra (+4%), Madrid (+4%), Roma (+3%).

Scăderi notabile: Tallinn (-20%), Stockholm (-15%), Helsinki (-14%), Ljubljana (-11%), Riga (-10%) — datorită îmbunătățirii producției din regenerabile și reducerii cererii de încălzire.

Gaze Naturale

Prețul mediu european la gaze a crescut cu 2% în martie. Prețul de referință TTF a urcat brusc la începutul lunii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, fluctuând în jurul valorii de 55 €/MWh. Stocurile de gaze în Europa sunt la niveluri istoric scăzute.

Cel mai scump oraș: Stockholm (de peste 3 ori media europeană, din cauza specificului mic al pieței suedeze). Cel mai ieftin din UE: Budapesta.

Creșteri notabile: Tallinn (+18%), Amsterdam și Londra (+7%), Lisabona (+5%), Paris și Riga (+3%).

Scăderi: Atena (-5%), Ljubljana (-4%), Varșovia (-3%), Bruxelles (-2%).

Niciuna dintre capitalele din Europa Centrală și de Est nu depășește media europeană la prețul gazelor.