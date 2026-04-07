Cel mai scump produs din România nu e mâncarea. Este statul

O treime din cheltuielile totale ale unei gospodării (33,6%) merg către stat – impozite, contribuții, taxe. Mai mult decât cheltuielile pe mărfuri nealimentare și servicii la un loc. Românii lucrează, practic, o treime din lună pentru bugetul public, reiese din comunicatul transmis marți de Statistică.

Cea mai mică categorie de cheltuieli de consum o reprezintă educația: 26 de lei pe gospodărie pe lună – adică 0,5% din consum. Mai puțin decât orice altceva. Într-o economie care vorbește mereu de importanța capitalului uman, gospodăriile nu investesc aproape nimic în el.

Veniturile urbane sunt de 1,4 ori mai mari decât cele rurale, dar în mediul rural 11% din cheltuieli sunt acoperite din producție proprie — adică o zecime din economie funcționează încă pe barter și autoconsum, potrivit datelor INS.

Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 9.454 lei pe familie, reprezentând 3.804 lei pe o persoană, în creștere cu 0,4% faţă de trimestrul III 2025. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe familie și au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei față de trimestrul III 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.466 lei lunar pe familie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor, la același nivel ca în trimestrul III 2025).

Prestațiile sociale au contribuit cu aproape 20% la formarea veniturilor totale ale familiilor, mai arată Statistica

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul IV 2025 a fost de 10785 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4511 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,5% în mediul rural, de 3,0 ori mai mare față de cea din mediul urban.

În trimestrul IV 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4834 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2711 lei pe o gospodărie (33,6%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,9%, de 4,0 ori mai mare decât în mediul urban.