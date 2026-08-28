Cel mai tăcut și bogat capitalist: controlează banii și giganții industriali. Și de care n-ai auzit

Nu vorbește, nu face poze, nu dă interviuri. Și totuși, mișcă Wall Street-ul, înființează trusturi industriale și lasă în urmă o avere de 100 de milioane de dolari – fără ca nimeni să-și amintească de el.

George Fisher Baker nu vorbește mult. Nici nu trebuie. Munca lui vorbește de la sine. El este „cancelarul băncilor americane”, cel mai puternic și tăcut om din capitalismul american.

Nici sfera publică, nici presa nu pot ajunge la el, scrie presa greacă. Până la vârsta de 82 de ani, nu a acordat niciun interviu. Și când vorbește în sfârșit, o face cu moderație, ca și cum ar acorda o favoare – nu o informație.

G.F. Baker, bancher si filantrop. Credit line: quintlox / Album / Profimedia

De la bancă la armată

Născut în 1840 în Troy, New York, fiul unui cizmar, a învățat de timpuriu despre modestie, munca asiduă și importanța de a-și ține gura închisă.

La doar 16 ani, primește un post de asistent în cadrul Departamentului Bancar al Statului New York. Nu va merge la școală. Când izbucnește Războiul Civil, îmbracă uniforma Regimentului 18 Massachusetts și ajunge la gradul de adjutant.

De la trezorier, manager Citibank

În 1863, același an în care Washingtonul a adoptat Legea Bancară Națională, Baker, împreună cu mentorul său John Thompson și fiii săi, au fondat First National Bank la New York – prima instituție financiară națională a orașului, un precursor al Citibank de astăzi.

A început ca simplu casier. La 37 de ani, era președintele băncii, pe care o transformase într-un pilon al sistemului bancar american.

Alter ego-ul dinastiei JP Morgan

Baker nu este doar un bancher. El este umbra din spatele gigantului capitalist din Statele Unite. Deține 20.000 de acțiuni ale băncii, în valoare de 20 de milioane de dolari – o sumă de neconceput pentru acea vreme. Devine cel mai mare acționar individual al US Steel.

Controlează cea mai mare parte a Căilor Ferate Centrale din New Jersey. Face parte din 22 de consilii de administrație, supraveghind imperii cu active în valoare de 7,27 miliarde de dolari.

Trei oameni de afaceri americani, anii 1900. James J Hill (1838-1916) de la Great Northern and Pacific Railroad, Charles Steele de la JP Morgan și George Fisher Baker (1840-1931) de la First National Bank.. Credit line: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Profimedia

Ziarele îl numesc „mai bogat și mai puternic decât JP Morgan”. Presa vremii vede în el un om care, fără să ridice vreodată vocea, punea în mișcare căi ferate, industrii și instituții financiare.

În realitate, el este alter ego-ul tăcut al dinastiei Morgan. Participă la marile fuziuni de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În suprastructura americană a trusturilor. În fundațiile General Electric, AT&T, US Steel, International Harvester. Nu iese niciodată în față. Nu se lasă fotografiat. Nu zâmbește. Dar este acolo.

Filantropia magnatului invizibil

Totuși, în spatele tăcerii se ascunde un filantrop neașteptat. El donează 5 milioane de dolari către Harvard pentru a înființa Școala de Administrare a Afacerilor.

El construiește Biblioteca Baker din Dartmouth. El finanțează Laboratorul Chimic de la Cornell, Baker Field din Columbia. El susține Muzeul Metropolitan de Artă și Crucea Roșie. Nu pentru a fi ținut minte — ci pentru că trebuie.

Sfârșitul

Locuiește pe Madison Avenue, își petrece verile în Taxidermy Park și Jekyll Island. Nu participă la cine somptuoase, la serate sau la gale simandicoase. Nu apare în rubricile sociale.

A murit în vara lui 1931, la vârsta de 91 de ani. Averea sa ajunge la 100 de milioane de dolari — unul dintre cele mai mari portofolii private din America. Doar două îl depășesc: Rockefeller și Ford.