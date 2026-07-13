Cel puțin 27 de morți într-un incendiu într-un bar din Bangkok

Cel puțin 27 de persoane au fost ucise într-un incendiu care a mistuit un bar din Bangkok, a anunțat premierul Thailandei, citat de BBC.

Pompierii au fost chemați la fața locului luni, puțin după miezul nopții, și i-au descoperit pe clienți fugind pe ușa din față a localului, învăluită în flăcări.

Imaginile postate pe X arată flăcări ieșind din bar în timp ce oamenii fug afară, unii țipă, iar alții căd. Cel puțin două persoane par să fie în flăcări.

Prim-ministrul Anutin Charnvirakul a declarat presei prezente la fața locului că au fost recuperate 27 de cadavre, iar altele au fost duse la spital. Cauza incendiului este încă în curs de investigare, a spus el.

Premierul Anutin Charnvirakul sosind la locul incendiului .Credit line: Rachen Sageamsak / Xinhua News / Profimedia

Pompierii au reușit, se pare, să stingă flăcările în aproximativ o jumătate de oră, dar rezultatul a fost deja devastator.

Presa locală scrie că, pe lângă cei 27 de morți, alte peste 60 de persoane sunt tratate în spital.

Prim-ministrul a declarat reporterilor că a întrebat un participant ce s-a întâmplat.

„Mi-a spus că a izbucnit un incendiu la întrerupătorul de curent, iar după aceea lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Au fost explozii și toată lumea a încercat să fugă de fum și flăcări.”

„Mulți dintre ei nu au reușit să iasă pentru că s-au dus în spatele clădirii și au încercat să se ascundă de fumul și flăcările din toaletă, iar acolo am găsit majoritatea cadavrelor.”

Barul – numit local Rong Beer Na Lat Phrao – este situat în cartierul Chatuchak din Bangkok. Este un restaurant și un loc de divertisment popular în zonă, a relatat publicația thailandeză Daily News .

În interior, mobilierul, pereții și tavanul sunt complet înnegrite, iar părți din tavan se exfoliază.

Guvernatorul Bangkokului, Chatchart Sittipunt, a vizitat locul incidentului și a susținut că decorațiunile interioare inflamabile din interiorul localului au însemnat că incendiul s-a răspândit rapid.

„Există rapoarte conform cărora au fost instalate mese care vând dulciuri și alte mărfuri, obstrucționând ieșirile de urgență”, a declarat el pentru Daily News.

„Totuși, această chestiune necesită o anchetă amănunțită și oficială din partea ofițerilor criminaliști.”

Pompierii au sosit la fața locului puțin după miezul nopții, după ce un șofer care trecea a văzut locul în flăcări la ora locală 23:30.

El a declarat pentru Daily News că a sărit din mașină și a spart geamurile pentru a ajuta două persoane să scape.