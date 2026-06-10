„Celălalt” motiv care va menține prețurile petrolului ridicate

Cei care se pregătesc pentru situații de urgență își fac stocuri apă, alimente și combustibil. Afectate de a doua criză energetică globală din ultimii patru ani, guvernele apelează la strategii similare.

Această tendință de cumpărare preventivă de către țări schimbă piața. Țările nu mai cumpără combustibil pentru consum imediat, ci pentru depozitare, ceea ce va menține prețurile petrolului ridicate.

Dacă statele pun în aplicare planuri de stocare a mai multor petrol , prețurile la energie ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp, indiferent de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

În prezent, prețurile petrolului rămân ridicate, dar prezintă o volatilitate puternică, în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de continuarea blocajelor din Strâmtoarea Ormuz.

Noi creșteri de prețuri, deși mai puțin agresive în comparație cu mijlocul lunii martie

„Ne aflăm într-un moment critic”, a declarat Rick Badazian, trader și fondator al platformei de analiză a tranzacțiilor Offsides Macro. Pe baza contractelor futures West Texas Intermediate (WTI), traderii de petrol prevăd noi creșteri de prețuri, deși mai puțin agresive decât la mijlocul lunii martie, când sentimentul optimist a atins un vârf.

Chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, prețul petrolului probabil nu va scădea la nivelurile de dinainte de război. Este nevoie de timp.

Sute de petroliere, care transportă aproximativ 100 de milioane de barili de petrol, sunt încă blocate în Strâmtoarea Hormuz, iar companiile de transport maritim și de asigurări vor avea nevoie de timp pentru a evalua riscurile redeschiderii.

Conform S&P Global Energy, citată de Wall Street Journal, sunt necesare aproape 500 de milioane de barili de țiței și produse rafinate pentru a reaproviziona stocurile epuizate din afara Golfului Persic, un număr care crește cu 5,8 milioane de barili pentru fiecare zi în care strâmtorile sunt blocate. Chiar și în cazul unui surplus de 1 milion de barili pe zi , ar fi nevoie de mai mult de un an pentru a restabili stocurile globale la nivelurile de dinainte de război.

Toată lumea caută o „pernă” de siguranță

Însă guvernele afectate de experiența recentă doresc mai mult decât o simplă revenire la normalitate. Analiștii estimează că stocurile vor crește la niveluri mai mari decât cele de dinainte de război, pe măsură ce țările caută o protecție mai mare împotriva viitoarelor șocuri energetice.

„Țările importatoare își pun întrebarea: «Ce vom face pentru a ne asigura că nu ne vom mai afla în această situație?»”, spune Kevin Book, cofondator al ClearView Energy Partners.

„Orașul Energiei” din Pakistan

Pakistanul, care nu dispune de rezerve strategice de petrol, intenționează să creeze astfel de rezerve. Scopul este de a atrage producători internaționali pentru a crea rezerve comerciale în noul „Oraș al Energiei”, posibil situat la Port Qasim, lângă Karachi. În același timp, Filipine își stabilește primul program de rezerve strategice de petrol.

Între timp, guvernul indonezian a anunțat construirea de noi instalații de stocare pentru a spori rezervele, în timp ce India își extinde și ea propriile facilități.

Japonia a promis 10 miliarde de dolari în asistență financiară pentru a sprijini țările asiatice care doresc să construiască infrastructură de stocare și rezerve de petrol. Se așteaptă ca acești factori să mențină piața petrolului fragilă.

Necesitatea unui proces pe termen lung de reaprovizionare a rezervelor, precum și tendința statelor de a acumula combustibil, devin complet de înțeles.

Modificări structurale chiar dacă stocurile revin la niveluri mai normale

Și odată ce stocurile revin la niveluri mai normale? Lucrurile se complică, mai ales când vine vorba de cererea de petrol.

Crizele anterioare au provocat schimbări structurale în strategiile energetice. Crizele petrolului din anii 1970 au obligat SUA să își sporească eficiența energetică și să treacă la combustibili alternativi.

Drept urmare, SUA generează acum doar 1% din electricitatea sa din petrol, în scădere de la aproape o cincime la începutul anilor 1970.

Schimbări similare ar putea avea loc astăzi și în alte sectoare. Miniștrii Uniunii Europene discută despre creșterea producției interne de petrol și gaze, o decizie care ar fi părut de neconceput acum câțiva ani.