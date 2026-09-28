Cele 49 de minute care au distrus un gigant petrolier

E vorba despre destrămarea puternicului imperiu al lui John Rockefeller.

La scurt timp după ora 16:00, Edward White, președintele Curții Supreme a Statelor Unite , începe să citească verdictul cu vocea sa joasă și monotonă.

„Ar trebui să anunț opinia Curții în cauza nr. 398 SUA v. Standard Oil Company..”

Discursul judecătorului White a durat 49 de minute, scrie presa elenă. Până la încheierea acestuia, Standard Oil, un monopol pe piața petrolieră americană, primise practic ordinul de destrămare după 41 de ani de existență.

„A crescut legal, dar reprezintă o amenințare”

„S-a constatat că Standard Oil Company , cu enorma sa acumulare de bogății, constituie o amenințare deschisă și constantă la adresa libertății comerțului și a tuturor metodelor economice moderne. Pe de altă parte, s-a demonstrat că creșterea sa nu a fost altceva decât rezultatul unor metode competitive legitime, ghidate de geniu economic de cel mai înalt nivel, susținute de curaj și perspicacitate”, a declarat, printre altele, președintele instanței.

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Cinci companii majore și zeci de filiale mai mici au apărut din acest gigant, fondat de John D. Rockefeller. Un total de 34 de entități diferite s-au „născut” din dizolvarea monopolului. Jurnalul purta data de 15 mai 1911.

Numele celor 5 companii majore sunt cunoscute până în ziua de azi: Exxon, Mobil (cele două au fuzionat ulterior, creând Exxon Mobil), BP, Chevron și Marathon.

„Părinte, aveți bani?”

Rockefeller, în vârstă de 71 de ani, a fost informat despre decizie în timp ce juca golf la moșia sa din Pocatello, New York, cu pastorul J.P. Lennon. „Părinte, aveți bani?”, a întrebat el. Preotul a răspuns negativ, dar a întrebat de ce. „Dacă aveți, cumpărați Standard Oil”, l-a sfătuit cu înțelepciune magnatul.

Până în 1913, averea personală a lui Rockefeller, prin acțiuni ale companiei, crescuse la 900 de milioane de dolari, sau 3% din PIB-ul SUA. Această sumă ar valora astăzi 25 de miliarde de dolari.

Cum a fost construit gigantul petrolier

Imperiul Standard Oil datează din 1863, când Rockefeller a decis să se asocieze cu Morris B. Clark și Samuel Andrews într-o afacere de rafinare a petrolului în Cleveland, Ohio. Doi ani mai târziu, Rockefeller, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a decis să cumpere acțiunile Morris Clark pentru a obține controlul majoritar și, prin urmare, controlul asupra deciziilor și acțiunilor.

Mai târziu, l-a invitat pe Henry Flagler să se alăture ca partener în cadrul afacerii. Până în 1870, firma Rockefeller, Andrews and Flagler, controla cele mai mari rafinării din Cleveland. La sfârșitul acelui an, au fondat Standard Oil, care, prin zeci de achiziții și o strategie agresivă, a devenit curând un gigant.

Până în 1904, devenise un monopol puternic care controla 91% din producția americană de petrol și 85% din vânzările finale.