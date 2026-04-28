Cele mai bogate țări din lume în 2026

Indicatorii privind „cele mai bogate țări” pot fi înșelători. Ceea ce înseamnă să fii „bogat” nu mai este definit doar de producție, ci de cât de bine este distribuită această bogăție.

Indicele de prosperitate HelloSafe 2026 – care analizează veniturile, PIB-ul și modul în care bogăția se traduce prin calitatea vieții, coeziune socială și creștere pe termen lung – nu plasează SUA, Germania sau Franța în topul primelor zece cele mai bogate țări de pe planetă, arată un articol de pe blogul HelloSafe.

PIB-ul pe cap de locuitor este clasamentul pe care îl citează toată lumea. Este, de asemenea, cel mai ușor de manipulat.

Irlanda exprimă perfect acest lucru. Cu un PIB pe cap de locuitor de 150.865 de dolari la paritatea puterii de cumpărare, țara se numără printre cele mai „productive” economii de pe Pământ, conform FMI. În realitate, o mare parte din această cifră aparține Apple, Google și Pfizer, nu gospodăriilor irlandeze. Diferența dintre producția aparentă și venitul real al locuitorilor depășește 70.000 de dolari pe persoană.

Pentru a evita această distorsiune, HelloSafe a creat Indicele Prosperității HelloSafe 2026 : un clasament al 31 de economii avansate, bazat pe cinci indicatori oficiali extrași de la FMI, Banca Mondială, PNUD și OCDE. Indicele acoperă peste 50 de țări din întreaga lume.

Ca metodologie, Indicele de Prosperitate HelloSafe integrează calitatea vieții, distribuția veniturilor și capacitatea unei economii de a-și traduce bogăția în îmbunătățiri concrete ale nivelului de trai al populației sale.

Fiecare indicator este ponderat în funcție de impactul său asupra prosperității pe termen lung. PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în PPC, reprezintă 30% din scor. Venitul Național Brut-ul pe cap de locuitor adaugă 20%, reflectând ceea ce câștigă efectiv locuitorii, net de profiturile obținute de la multinaționalele înregistrate pe teritoriu. O corecție care schimbă totul pentru țări precum Irlanda sau Luxemburg. Indicele Dezvoltării Umane (IDU), inegalitatea veniturilor și sărăcia relativă completează tabloul la 20%, 15% și, respectiv, 15%.

În loc să definească cea mai bogată țară din lume doar prin producția economică, Indicele Prosperității HelloSafe măsoară prosperitatea generală prin combinarea puterii economice, a dezvoltării umane și a distribuției veniturilor. Indicatori precum IDU și inegalitatea veniturilor permit o evaluare a calității reale a vieții și a modului în care este distribuită bogăția în fiecare țară.

Clasament: cele mai bogate 20 de țări din lume (scorul prosperității 2026)

Indicele de prosperitate HelloSafe 2026 relevă o concentrare accentuată a prosperității în rândul economiilor europene avansate. Norvegia ocupă pentru prima dată primul loc la nivel global , cu un scor de 77,65, determinată de cel mai mare VNB din grup, combinat cu indicatori sociali de bună calitate. Luxemburg, mult timp lider, coboară pe locul trei: puterea sa economică rămâne extraordinară, dar profilul său social este în urma campionilor nordici.

Irlanda (locul 2, 75,06) și Elveția (locul 4, 72,46) completează un podium exclusiv european. Islanda (locul 5, 72,23) se remarcă prin cel mai ridicat IDU din lume și cea mai scăzută rată a sărăciei relative din grup. Singapore (locul 6) este singura țară non-europeană din top 7 , în ciuda unei distribuții inegale a veniturilor care îi conferă un scor zero la acest indicator.

Statele Unite se clasează pe locul 17, iar Canada pe locul 18 , reflectând o forță economică reală, dar rezultate mai slabe în ceea ce privește inegalitatea și indicatorii sociali. Franța încheie topul primelor 20 cu 38,12 puncte, ilustrând un nivel solid de prosperitate care, cu toate acestea, este mult sub nivelul Europei de Nord. Republica Cehă (locul 19, 38,49) depășește Franța, în ciuda unui VNB mult mai mic, determinată de cea mai egală distribuție a veniturilor și de cea mai mică rată a sărăciei relative dintre toate țările, măsurată de Eurostat.

Acest clasament confirmă faptul că a fi cea mai bogată țară din lume nu ține doar de venituri sau PIB, ci de modul în care bogăția se traduce în calitatea vieții, coeziune socială și dezvoltare pe termen lung.