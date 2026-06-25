Cercetători din Italia oferă o recompensă de un milion de dolari oricui îi ajută cu citirea unor texte din perioada romană

Cercetători care au folosit inteligența artificială și tehnici avansate de imagistică au anunțat joi că au reușit prima lectură completă a unui papirus de la Herculaneum care nu a putut fi citit până acum după ce a fost carbonizat de erupția Vezuviului cu aproape 2.000 de ani în urmă, relatează Reuters. Ei oferă acum și o recompensă.

Această reușită reprezintă un pas major către descifrarea sutelor de manuscrise antice găsite la Herculaneum, orașul roman distrus împreună cu Pompei în dezastrul din anul 79 d.Hr.

În încercarea de a accelera cercetările, Vesuvius Challenge, inițiativa care promovează noi tehnologii pentru înțelegerea textelor carbonizate, a anunțat că va publica online toate datele, codurile și modelele sale ale papirusurilor. Mai mult, cercetătorii vor oferi un premiu de un milion de dolari primei persoane sau primei echipe care va reuși să citească integral orice alt sul.

„În urmă cu doar un an ar fi părut o nebunie pentru oricare dintre noi să credem că un sul complet, cu sute de coloane de text, ar putea fi citit în întregime fără intervenții invazive”, a declarat Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky și unul dintre fondatorii proiectului.

„Astăzi v-am demonstrat că acest lucru este posibil”, a spus el în cadrul unei conferințe transmise online de la Napoli. „Cred că vom reuși să citim fiecare sul din colecție”, și-a exprimat el entuziasmul.

Cercetătorii responsabili de proiect au acordat deja premii de aproape două milioane de euro

Sulurile înnegrite și extrem de fragile nu pot fi deschise fără a fi grav deteriorate. În schimb, cercetătorii au folosit scanări de înaltă rezoluție și tehnici computaționale pentru a le „întinde virtual” și pentru a detecta cerneala de pe straturile de papirus.

Până în prezent au fost scanate aproximativ 45 de suluri și fragmente de papirus. Mai mult de 600 de suluri nedeschise rămân încă neexplorate, iar porțiuni extinse ale vilei în care au fost descoperite nu au fost încă excavate, ceea ce ridică posibilitatea găsirii altor manuscrise.

Vesuvius Challenge a acordat deja premii în valoare totală de 1,8 milioane de dolari pentru lucrări legate de dezvăluirea textelor de la Herculaneum, însă Nat Friedman, director american din industria tehnologiei și sponsor fondator al proiectului, a afirmat că noile perspective vor conduce la progrese importante.

„Credem că este posibil să îmbunătățim semnificativ algoritmii pe care îi avem la dispoziție… și credem că tehnicile de detectare a cernelii pe care le folosim ar putea fi perfecționate considerabil”, a spus el, încurajând mai mulți specialiști în domeniul calculatoarelor să se implice.

Papirus carbonizat la Herculaneum, FOTO: Salvatore Laporta / AP / Profimedia

Printre materialele noi prezentate joi s-au numărat 70 de coloane de text din lucrarea „Despre vicii, Cartea I”, atribuită filosofului epicurian Filodem.

Cercetătorii au recuperat de asemenea aproape 1,5 metri de text lizibil, distribuit pe 20 de coloane, dintr-un document datat între anii 300 și 200 î.Hr. – cel mai vechi sul de la Herculaneum întins până acum – care tratează teme legate de etică, arte și comportamentul uman.

Federica Nicolardi, principala papirologă a proiectului Vesuvius Challenge, a declarat că noile tehnologii au un efect transformator.

„Chiar și cu cele mai eficiente metode disponibile pentru deschiderea fizică a sulurilor și citirea lor, acestea trebuiau deteriorate. Însă, prin desfășurarea virtuală, nu mai suntem obligați să alegem între conservarea și citirea acestor artefacte extraordinare. Le putem face pe amândouă”, a explicat ea.

Nicolardi a spus că progresul se accelerează rapid, cercetătorii reușind în ultimele 24 de ore să deschidă virtual un întreg sul, obținând aproximativ 140 de coloane noi de text. Până de curând, ei reușeau să dezvăluie doar aproximativ 10% din coloane, a adăugat aceasta.

„Literalmente, în fața Vezuviului, ceva – sau, mai bine spus, totul – s-a schimbat noaptea trecută”, a declarat ea.