CFA România: 8 din 10 analiști văd leul la 5,37/euro peste un an. Riscul de recesiune rămâne ridicat

80% dintre specialiștii în investiții sondați de CFA România se așteaptă ca leul să se deprecieze (să-și piardă din valoare) în următoarele 12 luni și să ajungă la un curs de 5,37 lei/euro peste un an, față de 5,24 lei/euro cât e acum.

Asociația CFA România, care include specialiștii în investiții deținători ai diplomei de Chartered Financial Analyst, întreabă lunar analiștii financiari din țară ce cred ei despre economie. E ca un sondaj de opinie, dar făcut doar între experți. Rezultatul e un număr între 0 și 100: cu cât e mai mare, cu atât analiștii sunt mai încrezători în economia României.

Adrian Codirlasu. Sursa foto: arhiva personală

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 58% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni iar 26% o scădere. De asemenea 75% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 20% că sunt corect evaluate.

Alte estimări din sondajul CFA România

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a crescut față de sondajul anterior cu 0,2pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 6,4% din PIB.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% și au ajuns la valoarea medie de 0,1%, indicând un risc ridicat de recesiune.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 85 USD/baril.

Adrian Codirlașu, CFA – Președinte al Asociației CFA România declară: “Indicatorul de încredere a crescut în luna iunie, la evoluție contribuind atât factori interni, cât și externi. Pe partea internă am avut o performață peste așteptări în reducerea deficitului bugetar, iar pe partea externă un calm relativ în războiul din Iran. Însă indicatorul de încredere rămâne la niveluri consistente cu o situație de recesiune. Același risc ridicat de recesiune este indicat și de anticipațiile de creștere economică pentru anul în curs.”

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Ce mai arată datele din iunie 2026

Analiștii se așteaptă ca, peste 12 luni, inflația să fie 7,63%- puțin mai mare decât estimarea din luna trecută. Totuși, majoritatea (65%) cred că inflația va scădea de la nivelul actual, față de doar 25% care se așteaptă să crească. Deci, deși estimarea „țintă” a urcat ușor, sentimentul general e că vârful inflației a trecut și urmează o scădere.