OpenAI a eliminat discret comenzile prin care oamenii îi puteau cere lui ChatGPT să scrie „în stilul” unor autori celebri, vii sau decedați, relatează Euronews.

Dacă credeai că te poți transforma în Agatha Christie, Stephen King sau Ernest Hemingway prin câteva apăsări de taste, ChatGPT are vești proaste.

OpenAI a reprogramat chatbot-ul pentru a respinge solicitările directe de replicare sau imitare a stilului unui autor.

Ars Technica a fost prima publicație care a observat schimbarea, testând propriile solicitări prin ChatGPT pentru a confirma tiparul.

Engadget a făcut propriile teste și a obținut același rezultat, menționând că un studiu realizat de publicația No Latency a constatat că, acum câteva luni, ChatGPT nu refuza aceste solicitări referitoare la autori celebri decedați, ceea ce sugerează că este vorba de o restricție cu adevărat nouă.

O victorie pentru drepturile de autor

Dacă îi ceri lui ChatGPT să-ți rescrie postarea de pe Facebook în stilul visceral al scriitorului de horror Stephen King, de exemplu, chatbotul nu va da curs cererii.

Testele făcute de Ars Technica au ajuns la o concluzie similară. Când publicația a cerut o scenă în stilul lui King, ChatGPT a răspuns că nu poate imita cu exactitate stilul său distinctiv, oferind în schimb o poveste originală construită în jurul atmosferei de groază dintr-un orășel.

Singura portiță care rămâne este că o comandă care descrie stilul unui anumit autor, în loc să fie numit direct, s-ar putea totuși să genereze un rezultat.

Această modificare vine în urma unui val de procese intentate de autori împotriva OpenAI și a unei hotărâri judecătorești privind încălcarea drepturilor de autor, în valoare de 1,29 miliarde de euro, pronunțată împotriva companiei rivale Anthropic.

Astfel, blocând imitării stilului, OpenAI poate susține instrumentul său să inspiră, mai degrabă decât să reproducă.