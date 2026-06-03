China: Doctrina celei de-a doua lovituri și febra fortificațiilor în deșert. „N-am mai văzut niciodată așa ceva”

Racheta nucleară convențională Dongfeng-26 și alte modele de rachete sunt prezentate la Targul de Tehnologie Militare și de Apărare Națională din 2026, desfășurat la Hangzhou. Credit line: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Proiecte militare de o amploare fără precedent, ascunse în deșert, dezvăluie amploarea modernizării nucleare a Chinei. Construirea unei rețele extinse de apărare în jurul celor existente confirmă intenția superputerii asiatice de a-și proteja arsenalul, asigurându-și capacitatea de a răspunde imediat la orice amenințare externă.

Asigurarea capacității de a da o a doua lovitură (adică abilitatea de a aplica represalii nucleare devastatoare chiar și după un atac masiv și brusc din partea adversarului) este obiectivul central al noilor proiecte de fortificații din deșert, scrie presa elenă..

Trebuie menționat că rachetele nucleare ale Chinei pot deja lovi orice oraș din Statele Unite.

Imagini recente din satelit obținute de Reuters dezvăluie că Beijingul construiește o rețea extinsă de rampe de lansare, adăposturi și centre de comunicații în apropierea depozitelor nucleare existente care adăpostesc cele mai lungi rachete ale armatei chineze.

Ce încearcă China să realizeze?

Un complex militar imens prinde contur într-un deșert chinezesc îndepărtat, despre care analiștii de securitate cred că este construit pentru a se asigura că orice atac american asupra arsenalului nuclear al Chinei nu ar neutraliza capacitatea Beijingului de a contraataca.

Imaginile dezvăluie peste 80 de locații îndepărtate, care ar putea fi utilizate de lansatoarele mobile de rachete și de bateriile de apărare aeriană ale Chinei . De asemenea, acestea prezintă facilități care ar putea servi războiului electronic, comunicațiilor prin satelit și operațiunilor de comandă, potrivit a trei analiști de securitate.

Proiecte de această amploare, necunoscute anterior, sugerează o extindere amplă a infrastructurii concepute pentru a proteja și opera forțele nucleare terestre ale Chinei. Per total, rețeaua marchează o îmbunătățire semnificativă a eforturilor Beijingului de a asigura o capacitate de a da a doua lovitură, subliniind concurența sa nucleară tot mai mare cu Statele Unite, pe măsură ce tensiunile cresc pe teme precum suveranitatea Taiwanului.

„Infrastructura acoperă mii de kilometri pătrați de deșert”, a declarat Alexander Neil, analist britanic specializat în geopolitică, securitate și apărare în regiunea indo-pacifică, cu accent pe China. În funcție de capacitățile precise, a adăugat el, „se are în vedere o consolidare și o diversificare a strategiei de descurajare nucleară a Chinei”.

Capacitatea de a proteja depozitele deșertice este esențială pentru obiectivul declarat al Chinei de a construi un factor de descurajare nuclear credibil.

Neutilizarea doctrinei primei lovituri

O piatră de temelie pentru China este doctrina sa „fără prima lovitură”, ceea ce înseamnă că forțele sale nu ar iniția un conflict nuclear. Cu toate acestea, diplomați și analiști occidentali de rang înalt consideră că China ar putea folosi arsenalul său nuclear ca punct de sprijin pentru a limita intervenția externă într-un potențial conflict privind Taiwanul.

Xi l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că gestionarea defectuoasă a disputelor privind Taiwanul, pe care China îl revendică drept teritoriu al său, ar putea duce cele două țări într-un punct periculos. Guvernul Taiwanului respinge revendicarea suveranității de către Beijing.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns la întrebările despre programul său nuclear și evoluțiile dezvăluite în imaginile din satelit. Pentagonul a declarat că nu va comenta aspecte legate de informațiile secrete.

Dezvoltarea a 1.000 de focoase nucleare până în 2030

Oficialii americani și analiștii în controlul armelor spun că China își extinde și își îmbunătățește capacitățile nucleare mai rapid decât orice altă națiune. Cel mai recent raport al Pentagonului privind modernizarea militară a Chinei arată că producția de focoase nucleare a țării a încetinit, dar țara este pe cale să dezvolte 1.000 de focoase nucleare până în 2030. Raportul din decembrie a estimat că China a instalat probabil 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei depozite principale ale sale.

China și-a consolidat, de asemenea, sistemul de avertizare timpurie, care este susținut de sateliții Huoyan-1, potrivit oficialilor americani. Sistemul poate detecta o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) în 90 de secunde de la lansare și poate alerta centrul de comandă în trei până la patru minute, potrivit Pentagonului – suficient timp pentru ca China să lanseze arme înainte de a fi lovite.

Extinderea rețelei de apărare din apropierea silozurilor ar putea diferenția China de alte mari puteri nucleare. Statele Unite și Rusia – ale căror stocuri de focoase nucleare și arme desfășurate le depășesc cu mult pe cele ale Beijingului – se bazează pe o combinație de număr mare de silozuri, izolarea lor relativă și construcția lor robustă pentru a descuraja un prim atac, mai degrabă decât pe o apărare extinsă antirachetă, a spus Christensen.

Amploarea a ceea ce se întâmplă în deșertul din nord-vestul Chinei i-a lăsat uluiți chiar și pe analiștii experimentați. „N-am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus Christensen. „Este ceva uriaș.”