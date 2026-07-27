Chinezii au intrat în zona absurdă: 4 modele lansate zilnic, 650 de mașini noi de la începutul anului. Piața auto din China se prăbușește

Piața auto din China se prăbușește, pe fondul scăderii drastice a cererii de automobile. Liderul BYD are un declin de aproape 50% în prima jumătate de an, dar nici celelalte mărci nu o duc foarte bine. Din acest motiv, toată lumea pune presiune pe exporturi, care pot salva existența fabricilor auto din China. Între timp, singura activitate care nu cunoaște odihnă este lansarea de mașini noi: în fiecare zi sunt lansate, în medie, 4 noi modele de mașini, relevă analiza Profit.ro.