Chiricheș, surprins de plecarea lui Tănase de la FCSB: „Tuturor ne vine rândul”

Vlad Chiricheș a comentat despărțirea lui Florin Tănase de FCSB și transferul acestuia la Omonia Nicosia. Fundașul spune că nu se aștepta ca fostul căpitan al echipei să plece într-un asemenea mod.

Despărțirea lui Tănase de FCSB s-a produs la finalul lunii august, după un episod tensionat în cadrul echipei. Fotbalistul a fost exclus din lot pentru partida cu UTA Arad, iar ulterior a avut un schimb public de replici cu Mihai Stoica.

La scurt timp, Tănase a părăsit clubul și a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

„Da, am fost surprins. Am fost surprins pentru că eu îl vedeam ca pe un lider al echipei și nu m-aș fi așteptat niciodată să plece, sincer. Statutul lui s-a schimbat așa, brusc, parcă de la o zi la alta.

Chiar vorbeam cu soția legat de chestia asta, că tuturor ne vine rândul la FCSB. Poți să fii tu cel mai mare, dacă la un moment dat patronul are cumva o altă idee despre fotbal sau nu te mai are la inimă.. Da, exact (n.r. – nu ai cum să scapi)”, a declarat Vlad Chiricheș pentru iAMsport.

Vlad Chiricheș și Florin Tănase au fost colegi la FCSB între august 2024 și aprilie 2026. Înainte de această perioadă, cei doi s-au aflat în același timp pe teren și la echipa națională, în 12 partide, între 2014 și 2022. Au mai bifat un meci în 2025, Austria – România 2-1 din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.