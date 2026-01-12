Chirurgia spinală minim invazivă: o schimbare radicală în tratamentul durerilor de spate

Durerea de spate a devenit una dintre cele mai frecvente cauze de dizabilitate la nivel global, iar afecțiuni precum stenoza spinală, hernia de disc sau alte modificări degenerative ale coloanei sunt tot mai des întâlnite inclusiv la persoane tinere, active profesional. Vestea bună este că, în ultimii ani, chirurgia spinală a cunoscut o evoluție spectaculoasă, iar intervențiile minim invazive schimbă radical experiența pacientului – de la operație, până la recuperare și revenirea la o viață normală.

“În ultimii 15-20 de ani am observat o explozie a cazurilor de dureri de spate, în special din cauza stilului de viață modern. Coloana vertebrală nu a fost concepută să stea 8-10 ore pe zi pe scaun, iar corpul începe să plătească pentru acest dezechilibru”, explică Dr. Mihai Sabin Măgurean, medic specialist în chirurgie spinală în cadrul Spitalului Memorial Băneasa.

Din ce în ce mai multe probleme de coloană la pacienții tineri

Dacă în trecut stenoza spinală sau herniile de disc erau considerate afecțiuni ale vârstei înaintate, astăzi perspectiva s-a schimbat radical. Medicii observă din ce în ce mai des pacienți de 30-40 de ani care ajung la consult cu dureri severe, sciatică sau chiar deficite neurologice.

Sedentarismul, pozițiile vicioase prelungite, munca remote fără ergonomie, utilizarea excesivă a telefonului mobil, creșterea obezității și stresul cronic sunt principalii factori care accelerează degradarea coloanei. “Vedem pacienți tineri cu hernii mari de disc sau cu modificări degenerative care, acum 15 ani, erau rare la această vârstă”, subliniază Dr. Măgurean.

Când durerea de spate nu mai este “doar o durere”

Nu orice durere lombară sau cervicală înseamnă o problemă gravă, însă există semnale de alarmă care nu ar trebui ignorate. Durerea care iradiază în braț sau picior, însoțită de amorțeli, furnicături sau slăbiciune musculară, durerea care apare noaptea sau persistă mai mult de câteva săptămâni (în ciuda tratamentului medicamentos) necesită evaluare medicală.

Diagnosticul corect începe întotdeauna cu un examen clinic atent, completat de investigații imagistice moderne, în special RMN, considerat standardul de aur pentru patologia spinală. “Nu trimitem pacienții direct la investigații complexe dacă nu există semne de alarmă. De cele mai multe ori, o evaluare corectă și un tratament conservator bine stabilit pot rezolva problema”, explică medicul.

Majoritatea cazurilor se tratează fără operație

Un aspect important, adesea trecut cu vederea, este faptul că aproximativ 90% dintre herniile de disc și durerile lombare nespecifice se rezolvă fără intervenție chirurgicală. Repausul relativ, medicația antiinflamatoare, fiziokinetoterapia activă, infiltrațiile ghidate imagistic și corectarea stilului de viață sunt pașii esențiali înainte de a lua în calcul operația.

Intervenția chirurgicală este rezervată cazurilor în care tratamentul conservator eșuează sau apar situații de urgență: deficit motor progresiv, instabilitate vertebrală, stenoză spinală cu compresie nervoasă, durere severă care nu cedează la tratament sau sindrom de coadă de cal – o urgență medicală majoră.

Revoluția chirurgiei spinale minim invazive

Dacă în urmă cu 10-15 ani chirurgia coloanei vertebrale presupunea incizii mari, spitalizări îndelungate și recuperare dificilă, astăzi lucrurile arată complet diferit. “Putem vorbi despre o adevărată revoluție. În prezent, aproximativ 80% dintre intervențiile spinale sunt minim invazive sau percutane”, completează Dr. Măgurean.

La Spitalul Memorial Băneasa, peste 85% dintre operațiile de coloană sunt realizate prin tehnici minim invazive: microdiscectomie, endoscopie spinală, fuziuni vertebrale minim invazive (TLIF, XLIF), kyfoplastii sau proceduri asistate de navigație 3D. Aceste tehnologii permit incizii de doar 1-2 centimetri, pierderi minime de sânge și o traumă tisulară redusă semnificativ.

Beneficiile chirurgiei spinale minim invazive sunt clare pentru pacient: durere postoperatorie redusă, mobilizare la câteva ore după intervenție, spitalizare scurtă și revenire rapidă la activitățile zilnice. În cazul muncii de birou, mulți pacienți se pot întoarce la lucru în 2-4 săptămâni după o intervenție endoscopică și în 4-8 săptămâni după o fuziune lombară minim invazivă. “Unii pacienți reiau activitatea remote chiar și după 7-10 zile, în condiții controlate”, precizează medicul.

Succesul pe termen lung al unei intervenții spinale nu depinde doar de actul chirurgical. Recuperarea medicală joacă un rol esențial, reprezentând aproximativ 50% din rezultat. Mobilizarea precoce, fizioterapia activă și un program de recuperare bine structurat, urmat timp de câteva luni, reduc semnificativ riscul de recidivă și ajută pacientul să-și recapete încrederea în propriul corp. Iar “riscurile reale ale unei intervenții minim invazive sunt mult mai mici decât riscul de a ignora problema și de a ajunge la dizabilitate”, subliniază Dr. Măgurean.

Tehnologie și expertiză la Spitalul Memorial Băneasa

În cadrul centrului Memorial, chirurgia spinală minim invazivă este parte dintr-o abordare integrată a patologiei coloanei vertebrale, în care decizia chirurgicală este luată doar atunci când tratamentul conservator nu mai este suficient. Accentul este pus pe evaluarea corectă a pacientului, alegerea tehnicii potrivite și recuperarea rapidă, în condiții de siguranță.

Intervențiile sunt realizate cu ajutorul microscopului operator, al tehnicilor endoscopice moderne și al procedurilor minim invazive care reduc semnificativ trauma asupra țesuturilor. Acest lucru se traduce prin incizii mici, pierderi minime de sânge, durere postoperatorie redusă și o mobilizare precoce.

Un alt avantaj major îl reprezintă traseul complet al pacientului, desfășurat sub același acoperiș: de la consultul clinic și investigațiile imagistice avansate, până la intervenția chirurgicală, recuperarea medicală și monitorizarea pe termen lung. Colaborarea dintre chirurgul spinal, medicii imagiști și specialiștii în recuperare medicală permite optimizarea fiecărui plan de tratament.

“Chirurgia minim invazivă nu înseamnă doar o operație mai mică, ci o filozofie de tratament orientată spre pacient: intervenim exact cât este nevoie, protejăm structurile sănătoase și ajutăm pacientul să se întoarcă rapid la o viață activă”, subliniază Dr. Mihai Sabin Măgurean. Iar pentru pacienți, acest tip de abordare înseamnă nu doar rezolvarea durerii, ci și recâștigarea mobilității, a independenței și a calității vieții.

Articol susținut de Spitalul Memorial