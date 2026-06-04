„Chivu nu e antrenor român”. Unul dintre cei mai de succes tehnicieni români face o afirmație surprinzătoare

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a oferit o declarație neașteptată despre Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul lui Inter Milano, scrie Golazo.

Lucescu consideră că fostul fundaș al naționalei nu poate fi catalogat drept „antrenor român” pentru că a făcut școala de antrenori în Italia și a antrenat doar în acea țară.

„Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian! De ce e antrenor italian? Pentru că a făcut o treabă bună peste tot pe unde a activat, a făcut o carieră fenomenală la Inter, unde a câștigat tot ce a câștigat.

Apoi, Chivu a făcut școala de antrenori în Italia, a luat-o de jos, a antrenat la toate grupele de copii și juniori. Și a ajuns și la echipa a doua, cea de la Primavera. A câștigat și acolo”, a spus acesta la Digisport.

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