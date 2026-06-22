Christian Tour devine primul touroperator listat la Bursa de Valori București

Acțiunile companiei Christian Tour au debutat luni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul bursier TRIP. Christian Tour este primul operator de turism care se listează la cota Bursei.

Oferta publică inițială (IPO), care a precedat listarea și în urma căreia compania a atras suma de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), s-a derulat în perioada 21-28 mai 2026

Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la prețul de execuție al IPO de 1,895 lei/acțiune este de aproximativ 410 milioane de lei (78,3 milioane de euro)

La finalul ofertei, 47% dintre acțiuni au fost oferite și alocate investitorilor instituționali și 53% investitorilor de retail, procentul tranșei alocate investitorilor de retail fiind, astfel, cel mai mare din rândul ofertelor publice derulate la BVB pe Piața Reglementată

Acțiunile companiei pot fi tranzacționate la BVB prin intermediul brokerilor autorizați. Lista acestora este disponibilă AICI

Christian ’76 Tour S.A., unul dintre principalii operatori de turism din România, a debutat astăzi, 22 iunie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Listarea are loc după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), cu un grad de subscriere de 121%.

Listarea acțiunilor Christian Tour este un moment important pentru piața de capital locală, fiind prima companie din sectorul turismului organizat care debutează la Bursă. Totodată, oferta publică derulată de către companie în luna mai a acestui an a adus o noutate: tranșa de 53% alocată investitorilor de retail, la finalul ofertei, este cea mai mare de până acum din rândul ofertelor publice derulate pe Piața Reglementată a Bursei, tranșă care a fost suprasubscrisă.

În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei pe care le va folosi pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii în tehnologie şi digitalizare, investiţii în capacități operaţionale şi optimizarea capitalului de lucru, precum și pentru consolidarea brandului Christian Tour prin dezvoltarea programelor de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale.

Christian Tour a fost fondată în anul 1997 și a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agenție de turism antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din țară. În prezent, compania deține cea mai extinsă rețea de agenții de turism din România, cu 63 de unități proprii care deservesc peste 365.000 de turiști anual.

Actiunile companiei se tranzactionează la BVB sub simbolul bursier TRIP, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de execuție al IPO de 1,895 lei /acțiune este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%. Acționarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate deținută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour. Un procent de 0,69% din acțiuni este deținut de Oxford Investment Alliance S.R.L., societate deținută de asemenea de Cristian Pandel.

Investitorii au cumpărat, în total, 80.692.629 acțiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 37.542.629 acțiuni la un preț de 1,895 RON/actiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de acțiuni, din care 41.717.041 de acțiuni la prețul de 1,800 lei/acțiune și 1.432.959 acțiuni la prețul de 1,895 lei/acțiune. Din pachetul de acțiuni existente, 1.400.000 de acțiuni au fost utilizare pentru supra-alocare în scopul stabilizării.

„Salutăm debutul Christian Tour la Bursa de Valori București. Odată cu această listare, turismul — un domeniu apropiat de viața și de bucuriile cotidiene ale românilor — își face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piața de capital confirmă rolul Bursei de punte între ambiția de a crește și încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieței noastre de capital. Felicitări întregii echipe Christian Tour pentru curajul de a deveni companie publică și vă doresc mult succes în noua voastră călătorie, de această dată ca societate listată la Bursă”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

“Astăzi începe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a început ca o companie antreprenorială construită din pasiunea pentru călătorii s-a dezvoltat în principala platformă integrată de turism din România, iar listarea noastră la Bursa de Valori București reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creștere. Piața turismului din România intră într-o perioadă de creștere semnificativă, profesionalizare și consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine poziționată pentru a conduce această transformare. Vom realiza investiții importante în tehnologie și digitalizare – inclusiv în instrumente bazate pe inteligență artificială, care vor schimba fundamental modul în care românii își planifică și experimentează călătoriile – continuând în același timp să vizăm achiziții strategice care ne vor permite să construim cel mai complex ecosistem de turism din această piață. Dacă primii aproape 30 de ani pe piața vacanțelor au fost despre construirea celei mai d

e încredere companii de turism din România, anii următori vor fi despre un obiectiv mai amplu: să oferim clienților noștri experiențe de călătorie mai bune, mai inovatoare și mai accesibile, să accelerăm modernizarea întregii industrii și să arătăm lumii ce are România de oferit ca destinație turistică. Suntem mândri să începem acest nou capitol alături de investitorii, angajații, partenerii și clienții noștri. Iar dacă există un lucru pe care l-am învățat în cele trei decenii de turism, acela este că cea mai interesantă parte a oricărei călătorii este întotdeauna ceea ce urmează”, a declarat Cristian Pandel, fondator și CEO Christian Tour.

BT Capital Partners a acționat în calitate de intermediar în cadrul procesului de listare a acțiunilor Christian Tour la Bursa de Valori București.

“Listarea Christian Tour reprezintă concluzia unei tranzacții de referință pentru piața de capital din România, atât prin profilul emitentului, prin structura inovatoare a ofertei și prin provocările contextuale pe care compania le-a depășit cu succes pentru a prezenta această oportunitate viitorilor acționari. Din perspectiva BT Capital Partners, succesul exercițiului confirmă faptul că investitorii sunt pregătiți să susțină companii antreprenoriale puternice, lideri in sectorul lor, cu branduri recunoscute și perspective solide de dezvoltare într-un mediu competitiv. Un element definitoriu al tranzacției a fost participarea complementară a investitorilor instituționali și de retail. Investitorii instituționali au contribuit la validarea fundamentelor companiei și a potențialului său de creștere pe termen mediu și lung, în timp ce interesul investitorilor de retail a demonstrat atractivitatea brandului Christian Tour și dorința publicului larg de a deveni parte din povestea de succes a uneia dintre cele mai

importante companii din turismul românesc.”, a spus Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, intermediar unic al ofertei Christian Tour.

Societatea de avocatură Filip & Company a oferit consultanță juridică pe parcursul întregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relația cu investitorii.