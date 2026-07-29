Cina de 3.000.000 de mărci în care Krupp, Opel și Siemens au pariat pe Hitler

Până în 20 februarie, Wilhelm von Opel își curățase uleiul de motor de sub unghii, își pusese bicicleta deoparte, lăsase în urmă mașina de cusut și acum era îmbrăcat la patru ace și aștepta. De la cei 62 de ani ai săi, se uita din minut în minut la ceas. Stătea la o masă la care se mai aflau Gustav Krupp, șeful grupului german „Friedrich Krupp AG” și președinte al Federației Industriilor Germane, alături de alți 22 cei mai mari industriași nemți.

E un fel de Nirvana industriei și finanțelor germane, scrie Eric Vuillard în cartea „Ordinea de zi”. Stăteau acolo de 20 de minute, tăcuți și așteptau. Deodată, ușile au scârțâit, podelele au gemut; tot felul de zgomote se auzeau de dincolo de ușă. Cei 24 de mari industriași s-au ridicat toți în picioare.

Președintele Reichstagului, Hermann Göring însuși, a intrat zâmbind în cameră. Göring a înconjurat masa cu un cuvânt pentru toți cei prezenți, apucând fiecare mână într-o strânsoare sigură pe sine. Dar președintele Reichstagului nu venise doar să-i întâmpine. A mormăit câteva cuvinte de salut, apoi a vorbit despre alegerilor viitoare, din 5 martie. Cei douăzeci și patru de sfincși au ascultat cu atenție.

Campania electorală va fi crucială, a anunțat președintele Reichstagului. Activitatea economică cerea calm și stabilitate. Cei douăzeci și patru de domni au dat din cap solemn. Lumânările electrice ale candelabrului clipeau; marele soare pictat pe tavan strălucea mai tare decât înainte. Și dacă Partidul Nazist ar câștiga majoritatea, a adăugat Göring, acestea ar fi ultimele alegeri din ultimii zece ani – chiar, a adăugat el râzând, din ultimii o sută de ani.

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Un val de aprobare a cuprins scaunele. În acel moment, s-a auzit un zgomot de uși, iar noul cancelar, pe nume Adolf Hitler, a intrat în cameră. Cei care nu-l întâlniseră niciodată erau curioși să-l vadă în persoană. Hitler zâmbea, era relaxat, nu era deloc așa cum își imaginaseră: afabil, ba chiar prietenos, mult mai prietenos decât ar fi crezut.

Pentru fiecare din cei prezenți, a avut un cuvânt de mulțumire, o strângere de mână dinamică. După ce au fost făcute prezentările, toată lumea și-a ocupat din nou scaunele confortabile. Krupp era în primul rând, mângâindu-și mustața mică cu gesturi nervoase.

Avea și de ce să fie nervos: cu doar câteva luni în urmă, pe când nu era cancelar, Hitler îl căutase la fabrică, iar Krupp a dat ordin să nu fie primit nici măcar în curtea fabricii. Pe atunci Adolf era un nimeni cu care Krupp nu avea ce discuta. Acum, Hitler avea nevoie de arme pentru scopurile sale, iar Krupp știa că, lucrând îndeaproape cu regimul nazist, acesta se putea îmbogăți.

Partidul Nazist dorea să adopte Legea de Abilitare și dorea să strângă 3 milioane de mărci. Scopul a fost atins

Acea întâlnire din 20 februarie, care ni s-ar putea părea un moment unic în istoria corporațiilor, un compromis fără precedent cu naziștii, nu a fost de fapt nimic mai mult pentru soții Krupp, Opel și Siemens decât o tranzacție de afaceri perfect obișnuită, o simplă strângere de fonduri.

În istoria Germaniei, este cunoscută sub numele de „Geheimtreffen vom 20. Februar ”– întâlnirea secretă din 20 februarie. A avut loc în 1933, la câteva săptămâni după ce Adolf Hitler fusese numit cancelar. Noul lider i-a primit pe cei mai bogați 24 de industriași din Germania la reședința oficială a președintelui Reichstagului, Hermann Göring, din Berlin.

Joseph Goebbels, care în jurnalul său părea pesimist în privința rezultatului întâlnirii din ziua precedentă, a scris în ziua următoare:

„Goering aduce vestea bună că sunt disponibile trei milioane pentru alegeri. Un lucru minunat! Anunț imediat întregul departament de propagandă. Și o oră mai târziu, mașinile zornăie. Acum vom activa campania electorală… Astăzi munca e distractivă. Banii sunt acolo.”

Hitler, cu sprijinul industriei și al Legii de abilitare din 23 martie 1933, a devenit omnipotent: guvernul său putea adopta legi fără aprobarea Reichstagului.

Dragostea lui Krupp pentru bani și pentru Hitler

„Povestea de dragoste” bruscă a lui Krupp, care conducea cea mai puternică industrie de fabricat munițiw din lume, s-a transformat într-o „căsătorie” cu regimul nazist. Peste noapte, Gustav Krupp a devenit principalul finanțator și susținător al lui Hitler. „Imediat ce Hitler a fost numit cancelar, Herr von Krupp a devenit un super-nazist”, spusese în mod caracteristic industriașul Fritz Thyssen.

Krupp a primit prima comandă pentru 135 de tancuri Panzer I în 1933, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fabricat tancuri, muniție și tunuri pentru artilerie și Marină. Șantierul naval Friedrich Krupp Germaniawerft a lansat crucișătorul Prinz Eugen, precum și multe dintre submarinele germane (130 între 1934 și 1945) folosind componente preasamblate.

În anii 1930, Krupp a dezvoltat două tunuri de 800 mm, Schwerer Gustav și Dora. Acestea au fost cele mai mari folosite vreodată de o armată în timpul războiului. Mai important pentru operațiunile armatei germane a fost dezvoltarea de către Krupp a celebrului tun antiaerian de 88 mm.

Într-un discurs adresat tinerilor, Adolf Hitler a spus: „În ochii noștri, tineretul german al viitorului trebuie să fie suplu, rapid ca un ogar și dur ca oțelul Krupp”.

Krupp Industries angaja muncitori recrutați de regimul nazist din toată Europa. Acești muncitori erau inițial plătiți, dar apoi au fost ținuți ca sclavi. Mii de oameni au murit de foame, așa cum se arată și în cartea „Armele lui Krupp”. Germania nazistă a ținut două milioane de prizonieri de război francezi în 1940 ca muncitori forțați pe tot parcursul războiului. Cel mai mare număr a lucrat la gigantica oțelărie Krupp din Essen.

În 29 iulie 1921, Adolf Hitler devenea liderul Partidului Național-Socialist German al Muncitorilor.