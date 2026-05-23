Cinci milioane de mașini vor dispărea. Producția părăsește Europa de Vest

Industria auto a început să-și proiecteze ieșirea din țările Europei de Vest, din cauza costurilor foarte mari și a supracapacităților de producție. O analiză a evoluției unităților de producție estimează dispariția a circa 5 milioane de vehicule din fabricile occidentale.

Producția de autovehicule ușoare (autoturisme și LCV-uri) din Europa de Vest va înregistra o scădere, până în 2030, de la 14,2 milioane de unități, la 9,5 milioane de unități, raportat la anul de bază 2015.

Diferența de aproximativ 5 milioane de vehicule va fi suportată de producătorii auto proporțional cu cota lor de piață, grupul Volkswagen fiind principala companie care va deconta acest declin, având în vedere cota de piață de aproximativ 25%.

Anul acesta, producția de vehicule ușoare va ajunge în Europa de Vest la circa 9,7 milioane de vehicule, o scădere foarte mare care anulează aproape în totalitate creșterile înregistrate după criza care a însoțit pandemia de Covid.

