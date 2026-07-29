Circuitul secret al banilor: 32 de milioane mutate între firme, 13 milioane datorate statului

ANAF extinde investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale neachitate depășesc 13 milioane de lei.

În continuarea verificărilor prezentate într-un comunicat anterior, prin care inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un mecanism de fraudă fiscală de peste 55 milioane de lei, instituția anunță că a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală.

Cum funcționa mecanismul, explicat simplu

„Împrumuturi” între firme surori, fără logică economică

Mai multe firme controlate de aceeași persoană și-au dat bani „împrumut” între ele, în valoare totală de peste 32 milioane de lei – deși aveau capitaluri proprii negative (practic erau pe pierdere/fără avere reală) și datorii mari la stat. În loc să-și plătească taxele, banii circulau intern, în avantajul personal al șefului grupului.

Salariile declarate, dar taxele nu au fost plătite

Firmele au declarat corect la stat cât trebuie să plătească pentru salariile angajaților (impozit + contribuții sociale), dar nu au virat efectiv banii -peste 13 milioane de lei rămase neachitate.

Facturi false pentru „bunuri consumabile”

Au înregistrat cheltuieli fictive, etichetate generic drept „bunuri consumabile”, ca să pară că profitul e mai mic decât era în realitate (deci plăteau mai puțin impozit pe profit) și ca să recupereze nelegal TVA. Prejudiciu: peste 1,2 milioane lei.

Facturi de avans pentru livrări care nu au avut loc niciodată

Firmele emiteau facturi pentru bunuri/echipamente care urmau „să fie livrate”, dar livrarea nu s-a produs niciodată și nu exista nicio dovadă reală a tranzacției. Scopul: să deducă nelegal TVA — alte 900.000 lei.

ANAF a sesizat procurorii (autoritățile de urmărire penală) și anunță că ancheta continuă, atât spre alte persoane implicate, cât și spre alte afaceri ale acelorași oameni (inclusiv din domeniul pază și protecție).