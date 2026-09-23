Claudiu Tudor explică alegerea lui Ricardo Sousa la Petrolul: „Proiectul de a debuta copii ne-a dus către el”

Petrolul Ploiești a ajuns la Ricardo Sousa după o schimbare importantă de strategie la nivelul clubului. Claudiu Tudor, oficialul prahovenilor, a explicat cum a fost ales antrenorul portughez și ce argumente au stat la baza deciziei de a merge pe mâna unui tehnician străin.

„La Ricardo am ajuns prin Mitrea, directorul sportiv. După ce, am spus și am recunoscut, am discutat prima oară cu Florin Pîrvu. El a decis să rămână la Voluntari. A venit cu această propunere de antrenor străin către conducere. Am stat și am analizat, am discutat cu el, ne-a prezentat modul în care vede lucrurile”, a declarat Claudiu Tudor, conform Fanatik.

Petrolul și-a schimbat strategia

Alegerea lui Ricardo Sousa a venit într-un moment în care Petrolul a decis să schimbe direcția proiectului. Clubul a renunțat la mai mulți jucători și a urmărit reducerea costurilor, dar și integrarea tinerilor proveniți din propria academie.

„Simțeam că trebuie să schimbăm liniile și vârsta și tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Riscul a fost și este destul de mare când schimbi 14-15 jucători și antrenor și tot ce a fost în trecut…”, a explicat oficialul.

Buget redus de la 190.000 la 130.000 de euro lunar

Pe lângă schimbarea lotului, Petrolul a operat și o reducere semnificativă a bugetului destinat salariilor jucătorilor.

„A trebuit să revenim la un buget de 130.000 de euro la jucători pe lună, de la 190.000, cât am avut anul trecut. Am ales proiectul de a debuta copii și de a crește copii din academie”, a explicat oficialul.

Experiența lui Ricardo Sousa în lucrul cu jucătorii tineri a reprezentat unul dintre principalele argumente pentru numirea portughezului.

„Ne-a dus către Ricardo, pentru că el acolo unde a fost a debutat copii și a știut să lucreze cu tineri. Și atunci am zis mergem pe mâna lui”, a adăugat Tudor.

Portughezul a ajutat și la transferurile din țara sa

Un alt avantaj identificat de conducerea Petrolului a fost faptul că Ricardo Sousa cunoaște foarte bine piața din Portugalia. Acest lucru a contat în procesul de selecție a jucătorilor aduși la Ploiești.

„Faptul că o plajă de jucători din Portugalia el îi cunoaște și ne-a ajutat să alegem mai bine pe jucătorii aduși din Portugalia ne-a făcut să mergem către el. Ne-a fost propus de Paul Pintilie și Mitrea”, a mai spus Claudiu Tudor.

După 10 etape, Petrolul e pe locul 4 în Superliga, la 4 puncte de liderul Dinamo.