Claudiu Tudor, înainte de FCSB – Petrolul: „Nu ne este frică. Nu pe noi este presiunea”

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, ar fi preferat ca meciul cu FCSB să se dispute la Târgoviște, considerând că Arena Națională reprezintă un avantaj pentru formația bucureșteană.

Meciul din etapa a noua din Superliga marchează revenirea fotbalului pe cel mai mare stadion al țării. Deși Petrolul e pe locul 3 în clasament, cu patru puncte peste FCSB, oficialul „lupilor galbeni” susține că roș-albaștrii rămân favoriți.

„Cred că este un dezavantaj pentru noi că jucăm pe Arena Națională. Am fi preferat ca meciul să fie la Târgoviște. Se știe că ei acolo se simt mai bine. Este un meci foarte dificil pentru noi. Pe hârtie, cu siguranță pornim cu a doua șansă.

FCSB nu pierdea cu Dinamo, dacă nu rămânea în 10 oameni. Echipa lor a arătat foarte bine în ultimele două meciuri. Să câștigi 5-0 cu FC Argeș, chiar trebuie să ai o echipă bună. FCSB dă semne de viață, mai ales după cele 3 transferuri făcute (n.r. Drăguș, Muhar și Korenica). Noi mergem la București să câștigăm, asta e clar.

Suntem convinși că vor arăta foarte bine, mai ales că se joacă pe Arena Națională. Vom avea un meci infernal, dar nu ne este frică. Nu pe noi este presiunea”, a declarat Tudor, citat de digisport.ro.

Oficialul Petrolului a comentat și situația lui Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, care se află sub presiune după startul dezastruos de sezon: „Mi-a fost antrenor, îl cunosc destul de bine. De regulă, când există un ultimatum, lumea se mobilizează mai tare. Nu cădem în plasă, că sunt probleme acolo. Am văzut cum s-au bucurat la meciul cu FC Argeș, când jucătorii au venit toți în jurul antrenorului”.

FCSB – Petrolul Ploiești se va juca luni, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.