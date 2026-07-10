CM 2026: Se cunoaște prima semifinalistă. Este Franța, care învinge Marocul pentru a doua oară consecutiv la un Campionat Mondial

Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial 2026, după 2-0 cu Maroc, în primul sfert de finală al turneului final.

Echipa lui Didier Deschamps a avut nevoie de o repriză pentru a desface apărarea africanilor, relatează GOLAZO.ro.

Portarul marocan Yassine Bounou a intervenit excelent încă de la începutul partidei, iar în minutul 28 a apărat penalty-ul executat de Kylian Mbappé.

Dar Franța a schimbat ritmul după pauză. În minutul 60, Mbappé a primit la marginea careului, și-a creat spațiu și a deschis scorul. Șase minute mai târziu, starul francez a apărut și la construcție: l-a găsit excelent pe Ousmane Dembélé, iar atacantul lui PSG a finalizat pentru 2-0.

Franța și Maroc, care au avut un parcurs incredibil în competiție, s-au întâlnit pentru a doua oară consecutiv la un Campionat Mondial. În 2022, Franța se impunea tot cu 2-0, în semifinale.

În celelalte trei meciuri din sferturile CM 2026, Argentina și Spania, campioana mondială și cea europeană, vor întâlni Elveția, respectiv Belgia, iar surpriza turneului, Norvegia, va da piept cu Anglia.