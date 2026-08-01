Cod roșu de caniculă, în acest weekend. „Temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute”. Avertizările meteo emise azi-dimineață

Trei județe din vestul țării sunt vizate de un cod roșu de caniculă, începând de duminică, 2 august, de la ora 10.00. Avertizări meteo de temperaturi extreme sunt însă valabile pentru aproape toată țara.

Codul roșu de caniculă vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde „valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv”. Avertizarea intră în vigoare pe 2 august la ora 10.00 și este valabilă până pe 3 august la ora 10.00.

„Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august”, anunță ANM, în avertizarea meteo.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad, mai scrie în avertizarea ANN.

Potrivit meteorologilor, noaptea va fi tropicală „cu minime de 19-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Avertizarea meteo de caniculă extremă intră în vigoare pe 2 august la ora 10.00 și e valabilă până pe 3 august, la ora 10.00.

Pe lângă județele vizate de cod roșu, în alte zone va fi cod portocaliu și galben de caniculă.

Cod portocaliu va fi în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș, unde temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. „Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade”, anunță ANM.

Cod galben va fi în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei. „Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade”.

Cum va fi vremea astăzi – 1 august

Și astăzi sunt anunțate temperaturi extreme. O avertiare meteo de caniculă este valabilă până pe 5 august, la nivelul întregii țări.

Totodată, astăzi, vestul țării se află sub cod portocaliu de caniculă. Este vorba de șase județe: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade”, anunță ANM.

Sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei sunt vizate de un cod galben de caniculă.