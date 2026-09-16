Coface: Avem cele mai multe insolvențe din ultimii 8 ani

Cel mai recent studiu realizat de Coface România arată că în primul semestru din 2026 s-au deschis 3.855 de proceduri noi de insolvență, în creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă de anul trecut. Sectorul comerț a raportat cel mai mare număr de insolvențe, respectiv 860 de cazuri.

Contextul economic – prima jumătate a anului sub semnul instabilității

Economia globală a rămas rezilientă în prima jumătate a anului 2026, în timp ce România s-a confruntat cu o perioadă de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. PIB-ul României a înregistrat o scădere în S1 2026 de 0,8%, față de perioada similară din 2025 (serie brută) și cu 1,6% pe serie ajustată sezonier, pe fondul prăbușirii consumului și a unei consolidări fiscale agresive, arată studiul Coface.

Principalul motiv pentru scăderea PIB-ului local în primele 6 luni ale anului 2026 a fost scăderea consumului cu 5,7%, aceasta fiind cea mai mare contracție din ultimii 16 ani. Inflația s-a menținut la un nivel de 10,4% în luna iunie 2026, creșterea prețurilor de la începutul anului fiind de 3,8%. În primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, deficitul bugetar a fost redus cu 1,65 puncte procentuale, de la 3,64% din PIB, la 2% din PIB.

Alina Popa, Country Manager Coface România. Foto:Coface

Zona euro a avut o evoluție peste așteptări în prima jumătate a anului, deși cererea internă a rămas la un nivel scăzut, păstrând dependența de exporturi, iar factorul geopolitic (conflictele din Ucraina și Orientul MiIjlociu) menține nivelul de instabilitate la un nivel record.

“Mediul de afaceri din România rămâne sub presiunea încetinirii economice, a costurilor ridicate și a măsurilor de consolidare fiscală. Ne așteptăm ca disciplina la plată să rămână sub presiune, iar numărul insolvențelor să își mențină tendința de creștere. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă: tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice”, a declarat Alina Popa, Country Manager Coface România.

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Evoluția companiilor insolvente

Primele 3 sectoare în funcție de numărul companiilor intrate în insolvență în primul semestru al anului curent sunt Comerț cu ridicata și cu amănuntul (860), Construcții (852) și Transport și depozitare (478).

Raportat la primele 7 sectoare de activitate, observăm ca sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de insolvențe de aproape 78% comparativ cu primul semestru din 2025, urmat de Activități profesionale, științifice și tehnice cu 21% și Construcții unde au fost înregistrate cu 17% mai multe insolvențe față de primele 6 luni ale anului trecut.

Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România. Foto: Coface

Gradul de concentrare mare al insolvențelor din primele 7 sectoare (85% din totalul numărului de insolvențe) este explicat de gradul sectorial de concentrare mare atât din punct de vedere al companiilor active din punct de vedere juridic cât și economic (cifră de afaceri pozitivă). Astfel, companiile care activează în primele 7 sectoare de activitate reprezintă 72,7% din totalul companiilor active din punct de vedere juridic.

Radiografia sectoarelor de activitate

În primele luni ale anului 2026 sectorul Comerțului a înregistrat o contracție a vânzărilor ceea ce a condus la o încetinire semnificativă a activității. Principalii factori care au condus la acest declin au fost inflația mare (+10%), scăderea cererii și a încrederii consumatorilor, aflată la minime istorice.

Sectorul Construcțiilor a evoluat pozitiv în primul semestru al anului 2026, volumul lucrărilor fiind cu 13,9% (serie brută) mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Cu toate acestea, așa cum am arătat și în edițiile anterioare ale Studiului Insolvențelor, sectorul Construcțiilor rămâne unul dintre cele mai riscante sectoare de activitate.

Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în S1 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). Așadar, industria reprezintă aproximativ 15% din PIB-ul României în primul semestru al anului 2026, în timp ce în 2015 reprezenta 23,8% din PIB. Principalul contributor al acestui declin a fost industria prelucrătoare, care reprezintă aproximativ 80% din producția industrială totală.

“Datele conturează un peisaj provocator pentru mediul de afaceri local în prima jumătate a acestui an. Companiile cu cifră de afaceri peste 500.000 EUR și care au intrat în insolvență în această perioadă este cu peste 60% mai mare față de perioada similară din 2025 (S1 2026 vs S1 2025). În primele 6 luni ale anului 2026 au fost deschise 98 de noi proceduri de concordat preventiv, comparativ cu 64 de noi proceduri de concordat preventiv deschise în primul semestru din 2025. Dintre acestea aproximativ 60% sunt companii care au realizat o cifră de afaceri peste 500.000 EUR în anul financiar 2025. Această dinamică indică o adopție tot mai mare a măsurilor de protecție în rândul companiilor cu o maturitate și o anvergură mai ridicate, crescând impactul economic și social,“ a adăugat Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România.

Distribuția teritorială a insolvențelor

La nivel teritorial observăm o creștere foarte mare a numărului de insolvențe în regiunea NORD-EST (Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui) de aproape 40%. Această creștere poate fi explicată de numărul mare de companii mici din această regiune care activează în sectoarele vulnerabile, care au înregistrat cele mai multe insolvențe: Comerț, Construcții, Transport și Depozitare, HORECA.

O evoluție similară este cea a regiunii SUD-VEST (Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Olt) care a înregistrat în primele 6 luni ale anului 2026 o creștere a numărului de companii nou înmatriculate de doar 1,6% (față doar 7,9% la nivel național), comparativ cu perioada similară din 2025 dar care a înregistrat o creștere mare a numărului de insolvențe de peste 22% (S1 2026 comparativ cu S1 2025). Această evoluție confirmă faptul ca într-o perioadă cu inflație ridicată – consolidare fiscală – recesiune regiunile cele mai vulnerabile sunt cele unde media PIB/locuitor este mult sub media națională.

Radiografia mediului de afaceri local

Mediul de afaceri din România rămâne unul dinamic, caracterizat printr-o capacitate ridicată de regenerare. În ciuda creșterii numărului dizolvărilor și suspendărilor în ultimii ani, ceea ce indică presiuni constante, în special asupra companiilor mici și mijlocii, se menține un ritm ridicat al înmatriculărilor, ceea ce confirmă potențialul antreprenorial.

Numărul companiilor radiate în primul semestru din 2026 a fost de 46.283, în creștere cu 6% față de același interval de anul trecut. În S1 anul curent s-a raportat o creștere de 8% a numărului de înregistrări comparativ cu aceeași perioadă de anul precedent, 41.491 dintre acestea fiind SRL-uri.

Așa cum putem observa, presiunile la care a fost supus mediul de afaceri în ultima perioadă (inflație ridicată, consolidare fiscală, etc) au început deja să producă efecte negative: numărul companiilor radiate si a celor intrate în insolvență fiind la maximele ultimilor ani.

N.Red: În prezentul studiu au fost considerate insolvențele nou deschise, în baza datelor publicate de ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului). Analiza indicatorilor financiari pentru firmele considerate s-a bazat exclusiv pe declarațiile financiare depuse la MFP în perioada analizată, în baza datelor prelucrate de Coface. Studiul a fost realizat în septembrie 2026.

Vezi aici cel mai recent studiu privind insolvențele realizat de Coface România