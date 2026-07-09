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Banca Nationala a Romaniei - BNR, Foto: Hotnews
Opinii /

„Coincidența divină” a leului are o dată de expirare, avertizează prim-viceguvernatorul BNR

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Prim viceguvernatorul BNR transmite guvernanților, printr-un text de opinie transmis publicului HotNews, un avertisment despre fragilitatea echilibrului actual.

Decidenții de politici economice și liderii responsabili de stabilitatea macro-financiară țintesc să obțină și să mențină o combinație aproape ideală de dinamici aflate într-o interdependentă complexă, în care inflația redusă se asociază unei creșteri economice corelate cu potențialul care echilibrează piața muncii, iar piața creditului este sincronizată cu acestea.

Într-o astfel de situație, un singur instrument de politică macro-financiară, rata dobânzii-cheie, ar putea avea contribuția principală pentru atingerea simultană a două obiective de politici publice.

În 2007, Olivier Blanchard și Jordi Galí au numit această situație „coincidență divină” (”divine coincidence”).