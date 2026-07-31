Comandant al armatei ucrainene, țința unei tentative de asasinat. Zelenski promite: „Vom răspunde cu siguranță” / Planul serviciilor speciale ruse

Comandantul brigăzii „Khartiia”, Ihor Obolienskyi, a supraviețuit unei tentative de asasinat, a afirmat președintele Volodimir Zelensk pe 31 iulie, în urma unei informări oferite de șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Oleksandr Poklad, potrivit The Kyiv Independent.

„Astăzi a avut loc o tentativă de asasinat asupra lui Ihor. Atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți. Sunt în desfășurare măsurile procedurale necesare. Vom răspunde cu siguranță la această tentativă de atac împotriva Ucrainei și a comandantului ucrainean”, a precizat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

I spoke with Ihor Obolenskyi, Commander of the Khartiia Brigade. There was an assassination attempt against Ihor today – the attacker and his accomplice have been detained. The necessary procedural measures are underway. I received a report from Oleksandr Poklad on this. We will… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026

Ukrainska Pravda a scris, citând surse din cadrul forțelor de ordine, că un bărbat în vârstă de 69 de ani, suspectat de pregătirea unei tentative de asasinat împotriva lui Obolienskyi, a fost reținut în Harkov, în apropierea unei frizerii locale.

Bărbatul ar fi fost recrutat de serviciile speciale ruse, care s-au dat drept ofițeri ai SBU și l-au convins pe locuitorul din Harkov că Obolienskyi era un „trădător”. Agenții ruși i-au trimis o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) în care Obolienskyi apărea lângă Kremlin, purtând un tricou cu simboluri rusești, conform Ukrainska Pravda.

Suspectul s-a apropiat de comandantul de brigadă din spate, dar, potrivit relatărilor, arma lui s-a defectat în momentul atacului. În timpul arestării, i-au fost confiscate un pistol Makarov și muniție, precizează publicația ucraineană.

Bărbatul a afirmat că a primit arma de la o persoană neidentificată din Harkov, la instrucțiunile coordonatorului său.

Ofițerii de poliție depun eforturi în prezent să identifice persoana care i-a furnizat arma, analizând imaginile camerelor de supraveghere, verificând existența unor posibili complici și stabilind dacă au fost divulgate informații despre mișcările comandantului ucrainean.

Un dosar penal a fost deschis în acest caz.

Serviciile de informații ruse au recrutat în repetate rânduri cetățeni ucraineni pentru a comite tentative de asasinat împotriva personalului militar ucrainean și a altor personalități publice, susțin autoritățile de la Kiev. Tentativa de atac asupra lui Obolienskyi nu este primul astfel de caz semnalat în acest an.

SBU a anunțat pe 13 martie că a reținut un operator ucrainean de drone recrutat de Moscova pentru a-l asasina pe Andrii Biletskyi, comandantul Corpului al Treilea de Armată.

Mai târziu în aceeași lună, forțele de ordine au destructurat o rețea rusă de spionaj și sabotaj formată din 10 persoane care colectau informații despre forțele ucrainene și planificau asasinate la comandă asupra unor personalități publice, a acuzat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko.

De asemenea, serviciile speciale ruse au încercat să-l asasineze pe Andrii Yusov, ofițer al agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), de cel puțin două ori în 2026.

În luna februarie, ofițerii SBU, în colaborare cu forțele de ordine din Republica Moldova, au descoperit o rețea de spionaj care plănuia tentative de asasinat împotriva a cel puțin cinci personalități publice, printre care și Yusov, notează The Kyiv Independent.