Comandanți ai Gărzii Revoluționare și echipamente pentru rachete. Mișcarea secretă, făcută cu un avion, de Iran pentru sprijinirea unor aliați strategici

Iranul a transportat la bordul unui avion în Yemen, în această lună, comandanți ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), consilieri militari și echipamente legate de rachete și drone, într-o mișcare care sugerează că Teheranul încearcă să consolideze capacitatea aliaților săi Houthi de a amenința transportul maritim din Marea Roșie, potrivit a patru surse citate joi de agenția de presă Reuters.

Cele patru surse familiarizate cu această chestiune, printre care două surse iraniene, ministrul Informațiilor din Yemen și un analist din domeniul securității regionale, au spus că Iranul a transferat personalul IRGC și echipamentul militar cu un zbor de la Teheran către Yemen pe 13 iulie, o evoluție despre care presa internațională nu a relatat anterior.

Cele două surse iraniene au declarat pentru Reuters că între 10 și 21 de membri ai IRGC, inclusiv comandanți de rang înalt, se aflau la bordul zborului companiei Mahan Air.

Avionul avea inițial ca destinație capitala Sanaa, din Yemen, controlată de rebelii Houthi, dar a fost deviat către orașul portuar Hodeidah de la Marea Roșie, după ce aeroportul a fost atacat de guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită.

„Comandanții IRGC s-au deplasat acolo pentru a sprijini operațiunile Houthi și pentru a oferi instruire privind noile sisteme de rachete”, a declarat una dintre surse, adăugând că Iranul a trimis, de asemenea, aur cu acel avion pentru finanțarea activităților rebelilor Houthi.

Cele două surse iraniene au vorbit sub protecția anonimatului din motive de securitate.

Această desfășurare oferă dovezi noi privind eforturile Iranului de a susține mișcarea Houthi, care se află de mai bine de un deceniu într-un război civil împotriva guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional și susținut de Arabia Saudită. Gruparea Houthi a atacat țările vecine din Golf cu rachete și drone.

Ministerul de Externe al Iranului nu a putut fi contactat imediat pentru un punct de vedere. Teheranul a negat în repetate rânduri că ar fi furnizat mișcării Houthi din Yemen capacități balistice.

Abdel Rahman al-Ahnomi, un reprezentant al mișcării Houthi în domeniul mass-media, care a declarat că se afla la bordul avionului, a descris acuzațiile potrivit cărora Iranul ar fi trimis experți militari în Yemen drept „minciuni și invenții”, adăugând că toți pasagerii de la bordul avionului erau civili.

Mișcarea Houthi a negat anterior că ar fi un interpus al Iranului și a afirmat că își dezvoltă propriile arme.

La câteva zile după sosirea comandaților IRGC, rebelii Houthi au instituit blocada asupra Arabiei Saudite

La trei zile după sosirea zborului în Yemen, Reuters a scris că Teheranul a cerut mișcării Houthi să fie pregătită să închidă ruta petrolieră din Marea Roșie în cazul în care SUA ar ataca infrastructura energetică iraniană, reprezentând o nouă amenințare la adresa aprovizionării globale cu energie.

Luni, gruparea militantă, a cărei zonă de control din Yemen are deschidere către această cale navigabilă, a anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite, ca răspuns la bombardamentul din 13 iulie asupra aeroportului din Sanaa, despre care au afirmat că a fost efectuat de Arabia Saudită.

Aceste acțiuni au marcat sfârșitul unei armistițiu de patru ani între Riad și gruparea Houthi. Amenințarea pe care o reprezintă aceștia pentru una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume s-a intensificat și mai mult joi, când gruparea a transmis că a atacat două petroliere saudite.

Moammar al-Iryani, ministrul Informațiilor din cadrul guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită, a confirmat transferurile de personal și echipamente ale IRGC într-un interviu telefonic acordat miercuri agenției Reuters, citând surse din serviciile secrete.

„Misiunea lor este de a consolida capacitățile militare ale milițiilor și de a le pregăti pentru a amenința securitatea maritimă internațională în Marea Roșie și în Strâmtoarea Bab al-Mandab”, a declarat el.

Mzahem Alsaloum, un analist în domeniul securității și al informațiilor care urmărește de ani de zile mișcarea Houthi și alte grupări susținute de Iran, a confirmat, de asemenea, sosirea experților din cadrul IRGC cu zborul din 13 iulie.

Avionul a transportat componente pentru rachete și drone

Analistul a precizat că o parte din încărcătură conținea componente legate de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune și de drone, sisteme de armament similare celor utilizate anterior în atacurile asupra Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit lui Alsaloum, Teheranul a trimis, de asemenea, consilieri militari în Yemen în timpul războiului cu Israelul de anul trecut, trimițându-i prin Somalia, o afirmație care a fost negată de Teheran.

Rebelii Houthi anunțaseră la începutul acestei luni zboruri directe între Sanaa și Teheran, afirmând că acest serviciu ar contribui la spargerea a ceea ce ei au descris drept o blocadă impusă de Arabia Saudită asupra Yemenului.

La o conferință de presă ținută la Teheran pe 20 iulie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că zborul către Sanaa din 13 iulie a avut scopul de a repatria o delegație Houthi care se deplasase la Teheran pentru înmormântarea liderului suprem iranian asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, precum și cetățeni yemeniți care primiseră tratament medical în Iran.

Pe 3 iulie, aeronava a transportat grupul de aproximativ 200 de persoane, printre care înalți oficiali, femei și copii, în Iran pentru înmormântare. Pe 13 iulie, au precizat cele patru surse, aeronava s-a întors în Yemen transportând membri ai delegației, precum și comandanți și consilieri ai IRGC. Înainte de a putea ateriza la Sanaa, guvernul susținut de Arabia Saudită a lovit aeroportul, ceea ce a forțat aeronava să schimbe cursul de zbor către Hodeidah, oraș controlat de Houthi.

Armata rebelilor Houthi a afirmat că avioanele de luptă saudite care au lansat atacul asupra aeroportului au fost forțate să părăsească spațiul aerian yemenit.