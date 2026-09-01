Comentariul antrenorului FCSB l-a făcut pe Ronny Labonne să reacționeze: „De acolo vine singura presiune”

Ronny Labonne, fotbalist care nu a reușit să se impună la FCSB, a reacționat după ce antrenorul Marius Baciu a spus că acesta este afectat de presiune, fiind un jucător „foarte sensibil”.

Transferat în această vară de la SM Caen, echipă din al treilea eșalon al Franței, fundașul dreapta a bifat doar 181 de minute la FCSB, fiind rezervă neutilizată în ultimele patru partide.

Labonne a transmis că nu este afectat de critici, explicând că este motivat să demonstreze pe teren că merită mai multe șanse.

„În urma mesajelor pe care le-am primit și a anumitor articole apărute în presă, consider că este esențial să clarific câteva aspecte.

Am venit la FCSB pentru a mă alătura unui club mare, cu suporteri incredibili și un oraș magnific. Și exact asta am găsit aici, la București, descoperind totodată oameni amabili și foarte competenți, atât în cadrul clubului, cât și în jurul acestuia. Iubesc tot ceea ce înseamnă acest club.

Chiar dacă începutul meu nu a fost unul ideal, sunt conștient de acest lucru și muncesc din greu pentru a deveni un jucător important pentru această echipă în viitorul apropiat. Singura presiune pe care o simt vine din propriile mele exigențe și din standardele ridicate pe care mi le impun.

Am găsit un staff tehnic admirabil care mă ajută să ating noi niveluri. Intensitatea pe care o pun în ședințele mele de antrenament este o dovadă în acest sens, la fel ca și diferitele mele statistici, iar eu știu că atunci când voi avea șansa de a juca mai multe meciuri la rând, toată această muncă grea va da roade. Hai, FCSB”, a scris Labonne pe contul personal de Instagram.

De-a lungul carierei, Ronny Labone a mai jucat pentru Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.