Comisia Europeană propune accelerarea tranziției către energia verde. Nota de plată a războiului pentru Europa

Comisia Europeană vine cu o serie de propuneri pentru accelerarea tranziției către energia regenerabilă și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Decizia vine în condițiile în care, de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, UE a cheltuit suplimentar 24 de miliarde de euro pentru importuri de energie, în principal combustibili fosili.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează puternic piețele globale de energie, cu efecte în lanț asupra economiei, industriei și gospodăriilor. Chiar dacă ostilitățile ar înceta imediat, perturbările aprovizionării din zona Golfului vor continua pe termen mediu, spune Comisia Europeană.

Statele membre care folosesc mai multă energie regenerabilă și nucleară și au rețele flexibile, cu capacitate și stocare suficiente, sunt mai puțin afectate de criză și de volatilitatea prețurilor.

În acest context, Comisia Europeană propune un set de măsuri, numite AccelerateEU, care subliniază importanța accelerării tranziției către surse interne de energie curată. Măsurile vor fi discutate la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, din 23–24 aprilie.

Comisia propune cinci direcții principale:

coordonare mai strânsă la nivelul UE (stocuri de gaz și petrol, măsuri de urgență, disponibilitatea combustibililor);

protejarea consumatorilor și industriei de șocurile de preț;

accelerarea electrificării și a utilizării energiei curate (inclusiv geotermală, biometan, hidrogen);

dezvoltarea sistemului energetic și a rețelelor;

creșterea investițiilor publice și private.

Comisia Europeană propune subvenții pentru achiziția de mașini electrice și pompe de căldură

Pentru a proteja gospodăriile și companiile, Comisia Europeană propune o serie de măsuri, de la sprijin pentru venituri și vouchere pentru energie, până la tarife sociale și reduceri de taxe și TVA pentru tehnologii curate, precum pompele de căldură sau panourile solare. Sunt prevăzute și stimulente pentru vehiculele electrice.

În paralel, este încurajată implicarea în comunități energetice, producția proprie de energie și schimbarea furnizorului, pentru scăderea facturilor.

Statele membre pot introduce inclusiv interdicții temporare de deconectare pentru consumatorii vulnerabili, iar eficiența energetică este pusă în prim-plan, fiind considerată cea mai ieftină sursă de energie.

Industria ar urma să beneficieze de sprijin financiar suplimentar pentru decarbonizare, inclusiv printr-un fond de 100 de miliarde de euro.

Reguli clare privind anulările de zboruri

În sectorul transporturilor, Comisia vrea să asigure disponibilitatea combustibililor și o distribuție mai eficientă între state. În acest scop, va fi creat un observator al combustibililor, care va monitoriza producția, importurile și stocurile.

Pentru aviație, vor fi clarificate regulile privind anulările de zboruri și va fi accelerată utilizarea combustibililor sustenabili.

Pentru a reduce presiunea asupra importurilor de combustibili fosili, Comisia intensifică coordonarea cu statele membre și industria, inclusiv prin întâlniri săptămânale dedicate petrolului și gazelor. Printre măsuri se numără umplerea depozitelor de gaze, utilizarea stocurilor de petrol și coordonarea intervențiilor de urgență.

„Europa se confruntă cu o nouă criză energetică. Trebuie să fie un punct de cotitură către independență energetică prin energie curată”, a declarat Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie.

Investiții în energie curată

Pentru accelerarea tranziției energetice, UE propune investiții majore în rețelele electrice și un pachet legislativ pentru modernizarea acestora, alături de stabilirea unei ținte de electrificare și a unui plan de acțiune.

„Până la vară, Comisia va prezenta un plan de acțiune privind electrificarea. Aceasta va include un obiectiv ambițios în materie de electrificare și măsuri de eliminare a barierelor din calea electrificării sectoarelor industrial, al transporturilor și al construcțiilor”, se arată într-un comunicat al Executivului de la Bruxelles.