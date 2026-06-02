Anthropic, compania care a creat AI-ul „prea periculos pentru public” vrea banii publicului. Un specialist explică pentru români cum se pot lega listările Anthropic și SpaceX

Dario Amodeni, CEO-ul Anthropic, în timpul unei discuții cu public ce a avut loc la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie 2025, FOTO: Halil Sagirkaya / AFP / Profimedia Images

Anthropic a depus documentația pentru listarea pe bursă. Ce înseamnă asta, explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, într-o analiză pentru HotNews.

Anthropic și SpaceX se listează în aproximativ aceeași perioadă și, de aici, pot apărea dileme pentru cei care investesc în bursă.

În paralel, este așteptat un pas similar și din partea OpenAI, care ar putea veni cu listarea la bursă mai devreme decât se preconiza inițial.

Aceste evenimente mari din industria AI declanșează o adevărată agitație pe burse, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

De acum, este o chestiune de timp până la demararea ofertei propriu-zise pentru Anthropic și, apoi, la tranzacționarea efectivă, ceea ce va oferi acces publicului larg la unul dintre furnizorii celor mai efervescente modele de inteligență artificială.

În aceste zile se petrece și sondarea interesului marilor investitori pentru oferta SpaceX, care include divizia de AI numită anterior xAI, o etapă avansată care poate însemna lansarea pe piață chiar și pe 12 iunie.

Claudiu Cazacu, consulting strategist, XTB Romania, Foto: XTB Romania

OpenAI, care a revoluționat percepția despre AI prin lansarea ChatGPT (deși baza teoretică fusese dezvoltată de către Google, cu ani înainte) viza inițial toamna pentru un IPO (oferta publică inițială pentru listare la bursă), însă e posibil – în estimarea noastră chiar probabil – să accelereze calendarul țintit.

Deși are peste 900 de milioane de utilizatori săptămânal, OpenAI nu este profitabil și ritmul său de creștere, deja considerat unul rapid, a fost depășit de concurentul Anthropic, care a atins recent un ritm anualizat al veniturilor de 47 de miliarde de dolari.

OpenAI vs. Anthropic, bătălia pe evaluări

Datele se schimbă des, și evaluarea în cadrul unui IPO ar fi, probabil, peste nivelul obținut joia trecută de Anthropic. Compania, fondată de un grup de cercetători care a plecat de la OpenAI, a primit o finanțare masivă de 65 de miliarde de dolari la o evaluare de 965 de miliarde de dolari.

În platforme private și de predicție, însă evaluările depășesc deja 1.000 de miliarde de dolari. La rândul său, OpenAI fusese evaluat la 852 miliarde de dolari în martie după o rundă record de finanțare de 122 miliarde de dolari, subliniază Claudiu Cazacu.

Acesta este, așadar, un alt punct câștigat pentru Anthropic. Deși Claude, modelul său de AI, este mai puțin cunoscut în rândurile publicului decât ChatGPT al OpenAI, el este utilizat în mediul de afaceri pentru programare și agenți AI. Platforme populare de vibe-coding se bazează, de asemenea, în proporții ridicate, pe modelele sale.

Fenomenul cel mai fierbinte al acestor ani în piețele bursiere a fost evoluția AI

Nu doar în SUA, pentru că bursa din Coreea de Sud a devenit a șasea din lume, la mică distanță de Taiwan. Ambele au fost impulsionate major de investițiile fizice în tehnologie.

Zilele acestea, pe piața de capital americană concurează pentru atenție și capital trei companii majore, din care două oferă expunere directă la AI, iar una, SpaceX, hrănește imaginația investitorilor cu promisiunea centrelor de date în spațiu, arată consultantul de strategie XTB România.

Legăturile sunt, uneori, întortocheate: Anthropic plătește SpaceX 15 miliarde de dolari anual pentru utilizarea centrelor de date insuficient puse la lucru de propriile nevoi. Aranjamente de tip client-furnizor între competitori pe alte segmente sunt la ordinea zilei în IT-ul din SUA. Pe măsură ce valorile solicitate de proiectele de infrastructură ajung de la zeci la sute de miliarde de dolari, competiția pentru cash se înăsprește.

Google va primi 10 miliarde de dolari capital de la Berkshire, vizând să obțină în total 80 de miliarde de dolari, pentru a acoperi o parte din investițiile de până la 190 de miliarde de dolari de anul acesta, față de un flux de numerar din operațiuni de 174 de miliarde de dolari.

Trăim vremuri deosebit de dinamice. Modele noi sunt lansate lunar sau chiar de mai multe ori pe lună. Mythos, modelul Anthropic considerat prea puternic pentru a fi oferit public, va ajunge și în UE după o serie de întâlniri la nivel înalt. Nvidia a semnalat un nou cip integrând CPU, GPU și memorie, bazat pe arhitectura ARM și care va rula Windows, din toamnă, dedicat unor utilizări AI intensive, mai arată Claudiu Cazacu.

Anthropic, cu avantaje în tolbă

Cei care pot folosi bine resursele pentru a dobândi avantaje în fața concurenței pot culege roade abundente. Însă câștigătorii pe termen lung ar putea fi cei adaptați la segmentele de piață și profilele de utilizatori unde pot livra mai eficient.

În competiția pentru atenție și cash – care pot însemna capacitate de antrenare și rulare de modele avansate, esențiale pentru a departaja câștigătorii în cursa deosebit de intensă pentru a ajunge în vârful tehnologiei – Anthropic are avantaje importante.

Șansa unei oferte de succes depinde și de momentul ales, dar și de capitalul disponibil după oferta SpaceX, dacă nu va fi amânată astfel încât Anthropic să se listeze prima.

Pe de altă parte, s-ar putea ca, așa cum OpenAI a avut propriul său „anotimp” favorabil, în care variantele de ChatGPT au dominat spațiul, și Google a focalizat atenția pentru o perioadă prin Gemini 3, să fim în „anotimpul” Anthropic.

Cum rotirea anotimpurilor e un fenomen natural, fondatorii și fondurile de capital de risc care au investit ar putea dori să culeagă fructele atunci când sunt coapte, mai punctează reprezentantul XRB România.