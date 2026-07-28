Companie din Ucraina deschide o fabrică de drone militare la Cluj. Interceptoarele testate pe front vor integra tehnologia Nemesis AI a companiei românești OVES

Producătorul ucrainean EDRONE și compania românească OVES Enterprise vor fabrica în serie drone militare la Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Unitatea va porni cu trei tipuri de sisteme testate în condiții reale de luptă și cu o capacitate estimată la aproximativ 1.000 de drone pe lună.

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