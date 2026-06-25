Concedieri inedite în România, metoda Garden Leave

Un număr de 526 de salariați din cadrul Oracle România vor fi concediați în perioada următoare, cei disponibilizați urmând să primească între 3 și 12 salarii compensatorii, în funcție de vechime.

De asemenea, angajații afectați vor avea o perioadă de preaviz de două luni, în care nu vor munci, dar vor primi salariul întreg.

Profit.ro a anunțat, în noiembrie 2025, că Oracle Romania urmează să disponibilizeze câteva sute de angajați.

Ulterior, Profit.ro a mai scris că Oracle vrea să concedieze mii de salariați la nivel internațional pe fondul presiunilor financiare generate de investițiile masive în infrastructura pentru inteligență artificială.

Mai multe detalii pe Profit.ro.