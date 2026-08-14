Contracte-mamut pentru producătorul de nave fluviale Severnav. Înțelegeri care depășesc de 7 ori capitalizarea medie a anilor trecuți

Compania Severnav, din Drobeta Turnu Severin, a semnat contracte care se apropie de 3 ori cifra de afaceri a anului 2025. Contractele acoperă inclusiv activitatea pentru anul 2030.

Dacă investitorii de la Bursa de Valori București s-au obișnuit cu contractele semnate de Șantierul Naval Orșova (SNO) în nordul Europei, un alt emitent din sector listat la cota Sistemului Multilateral de Tranzacționare AeRO sparge acum bariere de neimaginat în anii trecuți.

În aceste zile, Severnav Turnu Severin (SEVE) a încheiat contracte cu o valoare de 25,34 milioane euro pentru construcția unor corpuri de nave fluviale, termenele de livrare fiind pentru anii 2028-2030, relevă datele analizate de Profit.ro.

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