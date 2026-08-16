Controversă în tenis. De ce „afacerea şireturilor” lui Rafael Jodar provoacă nemulţumiri în circuit

Succesul surprinzător al lui Rafael Jodar împotriva lui Denis Shapovalov în turul doi al turneului Masters 1000 de la Cincinnati, duminică, a fost marcat de o pauză forţată a spaniolului chiar în mijlocul unui game, din cauza unei probleme cu şireturile. O întâmplare nefericită, dar care i se întâmplă foarte des în ultimele zile şi începe să irite lumea din circuit, relatează News.ro.

Revenirea spectaculoasă a lui Rafael Jodar nu a reuşit să eclipseze polemica care se amplifică în jurul său în ultima perioadă. Duminică, jucătorul de tenis spaniol l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov (cu scorul de 7-5, 4-6, 7-5) după mai bine de trei ore de joc şi într-un set al treilea senzaţional, în care era condus cu 5-1, în cadrul turului al doilea al turneului de Masters 1000 de la Cincinnati.

În timp ce era condus cu 5-3 în ultimul set, jucătorul clasat pe locul 11 mondial şi-a schimbat pantofii chiar în mijlocul celui de-al nouălea game, din cauza unui şiret care se pare că s-a rupt.

Acest lucru l-a iritat pe adversarul său, care i-a făcut cunoscut acest lucru apropiindu-se de el pentru a-i adresa câteva cuvinte. Mai ales că această întâmplare nefericită i s-a mai întâmplat de mai multe ori pe parcursul meciului.

Denis Shapovalov was not happy with Rafa Jodar changing his shoes when he was 3-5 down in the deciding set. He walked over to Jodar and said the last time you changed your shoes you had some water too.



Does Denis have a point? pic.twitter.com/UAy2oJ1Mri — Pavvy G (@pavyg) August 16, 2026

O situaţie care se repetă des

La finalul meciului, Jodar s-a apărat în cadrul conferinţei de presă, recunoscând că, „sincer, nu poate face nimic în privinţa asta”. „Este ceva ce nu pot controla. Mi s-au rupt şireturile şi am avut nevoie de timp să pun altele noi. Voi încerca să am şireturi pregătite pentru următorul meci sau alți pantofi, astfel încât să reduc timpul de întrerupere în cazul în care mi s-ar întâmpla acelaşi lucru”, a spus el.

Această situaţie s-a repetat de mai multe ori în ultimele zile. În special în finala turneului ATP 500 de la Washington, împotriva lui Taylor Fritz, la începutul lunii august. Dar şi în meciurile împotriva francezilor Corentin Moutet şi Arthur Fils, în cadrul turneului de Masters 1000 din Canada, precum şi în semifinala aceluiaşi turneu, împotriva lui Brandon Nakashima.

Jodar's shoelaces "broke" again



How many times has he pulled that trick? pic.twitter.com/tac89DYJk7 — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) August 12, 2026

„Începe să devină cu adevărat jenant”

„ATP consideră că meciul trebuie întrerupt deoarece un şiret «problematic» poate provoca accidente. Doar că nu putem închide ochii la ceva ce se întâmplă la fiecare meci şi, ca prin minune, întotdeauna atunci când Jodar este pe cale să piardă. Începe să devină cu adevărat jenant să vezi un jucător atât de talentat încercând să joace în acest fel”, a declarat, de altfel, o jurnalistă braziliană pe X după înfrângerea în faţa americanului.

După ce a jucat intens şi a avut rezultate bune la ultimele turnee din Statele Unite şi Canada, Jodar avansează în turul al treilea al Masters 1000 de la Cincinnati. Acolo îl va înfrunta pe chilianul Alejandro Tabilo, numărul 29 mondial.