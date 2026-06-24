Copil de 2 ani din București, la spital după ce a fost muşcat de câinele rudelor pe care le vizita cu mama sa

Un băiețel de doi ani şi patru luni a suferit mai multe răni, după ce a fost mușcat, miercuri, de un câine, în timp ce se era în vizită la rude împreună cu mama sa, anunță Poliția Capitalei.

Mama copilului a fost cea care a sunat la 112, în jurul orei 12:00.

Din verificări a rezultat că mama şi copilul se aflau în vizită la rude, când cel mic a fost muşcat de câine în curtea locuinţei.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Victima este un minor în vârstă de 2 ani și 4 luni. Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude, minorul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine, în curtea imobilului”, a transmis Poliția Capitalei.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat copilului primul ajutor, ulterior minorul fiind transportat la spital.

„Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a menționat Poliția Capitalei.