Copilul pleacă din țară doar cu bunicii? Ce acte sunt necesare

Bunicii care pleacă în străinătate cu un nepot minor trebuie să aibă asupra lor o serie de documente pentru călătorie. Pe de o parte, este vorba despre actele personale de călătorie ale lor și ale copilului (carte de identitate sau pașaport), pe de altă parte de acordul părinților pentru ca cel mic să poată fi însoțit de bunici în afara țării. Intrarea României în Spațiul Schengen nu a eliminat regulile privind călătoriile cu minori, așa că nu vă bazați pe faptul că nu mai există controale la frontieră.

O vacanță în străinătate petrecută de copil împreună cu bunicii poate părea simplu de organizat: bilete de avion, cazare, bagaje și documentele de identitate. Însă din punct de vedere legal, bunica și bunicul nu au aceleași drepturi ca părinții atunci când trec granița cu un minor, chiar dacă locuiesc împreună sau îl îngrijesc în mod obișnuit. Pentru autorități, bunicii sunt „terțe persoane”, iar copilul poate ieși din România împreună cu ei numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români.

Ce acte sunt necesare

Copilul trebuie să aibă propriul document de identitate, valabil atât la data plecării, cât și pe durata călătoriei. În funcție de vârsta acestuia și de destinație, acesta poate fi:

pașaportul simplu electronic sau, în cazurile prevăzute de lege, pașaportul simplu temporar;

cartea electronică de identitate, disponibilă acum inclusiv pentru copiii sub 14 ani;

vechea carte de identitate, cea eliberată de la 14 ani, atât timp cât este valabilă și este acceptată de statul de destinație.

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