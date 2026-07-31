Coreea de Sud a înregistrat cea mai ridicată temperatură de la începutul înregistrărilor meteorologice

Coreea de Sud a înregistrat vineri cea mai ridicată temperatură de la începutul observațiilor meteorologice moderne, pe fondul unui val de căldură prelungit care a împins temperaturile peste 40 de grade Celsius pentru a treia zi consecutivă în unele regiuni ale țării, relatează Reuters și The Korea Times.

Recordul a fost stabilit în orașul Yangsan, din sud-estul țării, unde temperatura a atins 41,4°C la ora 13:40 (04:40 GMT), potrivit Administrației Meteorologice din Coreea (KMA). Valoarea a depășit precedentul record național de 41,0°C, înregistrat în august 2018 în orașul Hongcheon din nordul țării.

Yangsan a înregistrat acum temperaturi de peste 40°C timp de trei zile consecutive, în timpul unui val intens de căldură care afectează o mare parte a țării.

KMA a emis cel mai înalt nivel de avertizare de caniculă pentru anumite zone din provincia Gyeongsang de Sud, inclusiv pentru Yangsan, în timp ce avertizările și atenționările privind valul de căldură rămân în vigoare în cea mai mare parte a Coreei de Sud.

Coreea de Sud, sub o cupolă de căldură

„Înregistrările meteorologice ale KMA realizate cu ajutorul sistemului de observații ASOS au început în 1973, iar temperatura de 41,4°C măsurată la Yangsan reprezintă cea mai ridicată valoare consemnată în baza noastră de date de atunci”, a declarat un purtător de cuvânt al KMA.

Potrivit KMA, căldura extremă care afectează întreaga țară este cauzată de influența simultană a sistemelor de înaltă presiune „North Pacific High” și „Tibetan High”, care au acoperit Peninsula Coreeană asemenea unei cupole, reținând căldura și permițând temperaturilor să crească în mare parte a țării, în timp ce au limitat formarea norilor.

Meteorologii monitorizează, de asemenea, taifunul „Dolphin” din vestul Oceanului Pacific, a cărui traiectorie finală ar putea influența condițiile meteorologice din Peninsula Coreeană săptămâna viitoare, deși impactul său asupra valului de căldură aflat în desfășurare rămâne incert.