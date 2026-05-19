Corespondență din Milano. Mărturie tulburătoare din cel mai bogat oraș al Italiei, aflat la picioarele lui Cristi Chivu: „Capo popolo. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva”

Sunt zile năucitoare în Italia. Se strigă „Chivu, capo popolo”. De două săptămâni, poporul suporterilor lui Inter Milano trăiește o euforie continuă și va dura toată vara. Iar un antrenor român e responsabil pentru această bucurie.

Cristi Chivu tocmai a făcut dubla Cupă-campionat cu Inter, echipă din Milano, oraș care adună singur un PIB de 144 de miliarde de euro, mai bine de o treime din PIB-ul României.

Cum se vede acest „fenomen Chivu” chiar din Italia, din mijlocul orașului dominat de victoria adusă de un tehnician român de 45 de ani? Ce spun oamenii pe stradă, ce spun cei din club? E ceva diferit față de alte titluri câștigate? Și cum reacționează Chivu?

Corespondență de la Milano, sub semnătura lui Dominique Antognoni, ziarist român stabilit de peste 30 de ani în Italia, care publică acum în GOLAZO.ro, site-ul de sport al Hotnews.

“Il nostro condottiero: Criiiiiistiiiiiiiaaaaaaaaan Chivuuuuuuu”. Liderul nostru, Cristi Chivu. Asta spune la unison Milano, orașul cu 1,4 milioane de locuitori, capitala internațională a designului, a modei, a orgoliilor Alpilor.

Milano e urbea băncilor și unul dintre cele mai vestite epicentre ale businessului și ale studiului academic din Europa. Iar Milano îl elogiază astăzi aproape disproporționat, dar contagios, pe un român.

Lumea sportului are o doză de mare precauție. Se declară mereu că este victoria grupului, că toți sunt importanți și așa mai departe. Am ascultat de sute de ori aceleași cuvinte, le știm pe de rost.

Așa că vă puteți imagina cât de mult am fost surprinși când i-am auzit pe cei mai importanți oameni din club dându-i lui Chivu tot meritul. Tot meritul, lui și numai lui. Oamenii din club, iar apoi cei din presă și tot restul lumii, fie că e vorba de fotbal sau de pretențioasa lumii de afaceri a nordului sofisticat al Italiei.

I-ai cucerit pe toți, Cristi

Cum te simți, Cristi? Spune-ne, povestește-ne. Pentru că nouă ne-a explodat inima de bucurie. Și am încercat să ne punem în locul tău, simțindu-ne, o admitem, puțin invidioși.

Cine nu vrea să trăiască astfel de momente, Cristi? Și câți reușesc? Foarte puțini.

Sperăm ca imaginile și momentele de acum să îți rămână mereu în fața ochilor. Este primul tău titlu de campion ca antrenor. Cu 80.000 de persoane care îți urlă numele, repetându-l de trei ori, dar ar fi făcut-o la nesfârșit.

I-ai cucerit pe toți, pe absolut toți, Cristi. Lumea este a ta, sperăm că te-ai bucurat de fiecare clipă, nu numai în mijlocul terenului, ci și în autobuzul descoperit. Patru ore pe străzile orașului și apoi o noapte întreagă în Piazza Duomo.

Duminică a fost totul perfect, absolut perfect. Temperatura, cerul albastru, atmosfera de pe San Siro, prezentarea Cupei Italiei înaintea începerii partidei, cu Lautaro și ceilalți care o arătau publicului.

Nicolo Barella și Cristian Chivu Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Toți, absolut toți, vorbesc despre „lo scudetto di Chivu”

De unde să începem? Cu ce să începem? Pentru că aici, la Milano, numele lui Cristian Chivu este pe buzele tuturor, așa cum nu ne amintim să se fi întâmplat vreodată cu un alt antrenor.

Jucători, conducători, jurnaliști, editorialiști, foști fotbaliști, toți vorbesc numai despre el și despre meritele lui, “E’ lo scudetto di Chivu”. Unde dai, unde te întorci, auzi că este campionatul lui Chivu.

O auzi peste tot, de dimineață până seara. Este campionatul lui Chivu. Este campionatul lui Chivu. Este campionatul lui Chivu. Îți vine să le spui “Continuați, vă rog, pentru că ne place enorm ceea ce spuneți”.

Fanii lui Inter au ieșit în stradă să sărbătorească „dubla”. Foto: Marco Ottico / Zuma Press / Profimedia

Nici pe vremea lui Mourinho nu am auzit așa ceva!

Să facem un pas înapoi, să ne întoarcem în urmă cu două săptămâni, în ziua în care Interul a câștigat matematic titlul de campioană.

Așteptându-l pe Cristian pentru a-l felicita, i-am văzut venind în fața microfoanelor pe toți conducătorii clubului și apoi pe jucătorii cei mai importanți. Marotta, Ausilio, Zanetti, Lautaro Martinez, Thuram.

Toți, dar absolut toți, au răspuns la fel când au fost întrebați despre cine ar fi fost cel mai important protagonist al titlului: Cristian Chivu. Cristian Chivu. Cristian Chivu. Fără nicio ezitare.

Ca ziarist care mă ocup de o viață de acest club, nici măcar pe vremea lui Mourinho nu am auzit așa ceva.

Faptul este cu atât mai rar și impresionant cu cât știm cu toții cum funcționează în lumea sportului: se minte mereu frumos, retorica și ipocrizia au distrus fotbalul, se spun mereu aceleași fraze previzibile. Dar asta e, nimeni nu vrea să își facă dușmani, așa că se vorbește pozitiv despre toți, pentru a nu supăra pe unul sau pe altul.

Jose Mourinho și Cristian Chivu, imagine din aprilie 2020, Foto: Luca Bruno / AP / Profimedia

La Cupă, s-a repetat elogiul

Zece zile mai târziu, aceeași situație, absolut identică, după câștigarea cupei: este cupa lui Chivu. Chivu. Chivu.

Ieri, din nou. Marotta și ceilalți au declarat și repetat că există un singur mare protagonist al sezonului: exact, ați ghicit, Cristian Chivu. Dubla “cupă și campionat” i se datorează lui.

I-ai auzit, Cristi? Tu repeți mereu că știi bine cine ești, dar ce ne spui despre cât de mult te apreciază ceilalți?

O comparație

Pentru a face o comparație, acum doi ani, când Interul a câștigat titlul cu Simone Inzaghi pe bancă, Marotta nu a fost atât de generos față de antrenor, așa cum nu a fost nici după calificarea în finala Ligii Campionilor.

Era mereu echilibrat, poate chiar prea mult, lăsând să se înțeleagă o oarecare răceală față de antrenor. Față de Chivu suntem exact la polul opus. Dacă ar putea, Marotta l-ar înfia. Și noi la fel. Ar putea deveni primarul orașului cu 1,4 milioane de locuitori, capitala internațională a designului, a modei, dar și a băncilor și unul dintre cele mai vestite orașe de business și de studiu academic din Europa.

Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Fotbalul este un sport de echipă, imposibil să pui reflectoarele pe un singur nume. Unica excepție este Cristian. Ne va trebui și îi va trebui mult pentru a realiza cu adevărat ceea ce a reușit să facă. Ne ridicăm în picioare, Cristi!

Inima desenată în aer pentru Adelina

La ceremonia de decernare a titlului, ați văzut cu toții, crainicul stadionului rostea prenumele fiecărui jucător, după care acesta intra pe teren, unde publicul răspundea, urlându-i numele din răsputeri.

În momentul în care a intrat Cristi, crainicul a repetat numele de trei ori. Pentru toți ceilalți, o singură dată. Iar cei 80.000 de pe San Siro și-au pierdut vocea urlând “Chivuuuu”. Ce e drept, același “tratament” l-a avut apoi și căpitanul echipei, Lautaro Martinez.

Imaginile de pe stadion au făcut înconjurul lumii, la fel și declarațiile jucătorilor. Puține alte amănunte se mai pot povesti, cum ar fi gestul lui Chivu la sfârșit de meci: în timp ce ceilalți se îmbrățișau, el s-a îndreptat înspre tribuna unde se aflau soțiile și copiii jucătorilor și a făcut, ca un adolescent, semnul unei inimi către Adelina.

O face la sfârșitul fiecărui meci, a făcut-o și ieri, o va face și în viitor: sunt detalii care spun mult despre o persoană.

Chivu „capo popolo”

Senzația este că acum, în sfârșit, a reușit să se bucure de tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Pentru prima oară de când a devenit antrenor, a răspuns corului galeriei, iar apoi, pe tot parcursul jocului, a încercat să ridice decibelii publicului, ca un adevărat “capo popolo”, pentru că astăzi el asta este: conducătorul poporului nerazzurro.

“Il nostro condottiero”, cum l-a numit crainicul stadionului. A fost și prima oară, poate și ultima, când a stat liniștit pe bancă, la începutul reprizei a doua. A durat șapte minute. După care s-a întors la marginea terenului, în picioare.

Chivu și Kompany, noii Mourinho și Ancelotti?

Tot ceea ce se întâmplă acum în jurul Interului are o valoare dublă, triplă, având în vedere că Milan și Juventus suferă și tremură pentru un loc în Liga Campionilor. Nici nu vă puteți imagina satisfacția suporterilor! Tu sărbătorești, în timp ce ceilalți sunt cu moralul la pământ, la un pas de catastrofa sportivă.

Ieri a fost totul ca în povești: Milan, Juve și Napoli care joacă la miezul zilei, cu frica de a pierde un loc în Champions. Inter care se pregătește de defilarea prin oraș, uitându-se la toți ceilalți de sus în jos. Nu se poate povesti satisfacția interiștilor. Pur și simplu nu se poate!

Vincent Kompany a luat titlul ca antrenor al lui FC Bayern München/Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Cel care a pornit din Reșița

Este cea mai mare satisfacție posibilă pentru un fan al Interului. Pentru ani și ani de zile, clubul nerazzurro a fost ruda disperată, de compătimit. Acum totul este diferit.

Așa se explică faptul că 300.000 de persoane au defilat pe străzile orașului, în jurul autocarului. S-a întâmplat și acum doi ani, e drept. Dar ieri a fost senzația că Interul a devenit în mod definitiv prima echipă a orașului. Iar Chivu este noul “imperatore”.

O ultimă considerație. Sunt foarte multe asemănări între ascensiunea rapidă a lui Cristian și cea a lui Kompany, antrenorul de 40 de ani ai lui Bayern Munchen.

Amândoi au venit la un mare club, sosire cu multe semne de întrebare. Și au reușit să se impună în mod total, spectaculos, definitiv.

Au în fața lor 20 de ani fabuloși, chiar dacă fotbalul nu iartă, e imprevizibil și vrea mereu să ridice și să prăbușească. Ei sunt noii Mourinho și Ancelotti. Chivu e parte din generația globală de lideri a unei mari industrii. Și a pornit din Reșița.