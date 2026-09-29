Craiova, victorie cu 8-0 în primul meci după ce a zdrobit-o pe FCSB

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a decis să organizeze un meci amical la baza „Ilie Balaci” cu echipa secundă.

„Satelitul” oltenilor, aflat pe locul 2 în Seria 6 din Liga 3, n-a avut nicio șansă, deși tehnicianul portughez a încropit o echipă improvizată, fără jucătorii plecați la echipele naționale. Elevii săi n-au avut milă de colegii de la echipa secundă și s-au impus cu un categoric 8-0.

Nsimba, atacantul care ar putea pleca în această iarnă la rivala FCSB, la schimb cu Boutoutaou, a marcat două goluri. Au mai înscris și Tavares, Crețu, Roux, Baiaram și Băsceanu de două ori.

Acesta a fost primul meci disputat de campioana României după victoria zdrobitoare din derby-ul cu FCSB, scor 5-0.

Craiova are următorul meci oficial programat abia pe 11 octombrie, în deplasare, cu Csikszereda. Patru zile mai târziu, formația lui Coelho va debuta în noul sezon de Conference League chiar pe „Oblemenco” în duelul cu Getafe.

U Craiova – U Craiova 2: Scor 8-0

U Craiova: Sava – Teles, Romanchuk, Roux, Tavares – Rădulescu, Crețu, Lameira, Băsceanu – Elisor, Nsimba

Au mai intrat: Popescu – Stevanovic, Baiaram, Iamandache.

U Craiova 2: Goga – Amariei, Loghin, Suciu, Pichiu – Șchiopu, Chifa, Cîrstina – Andrade, Ninaci, Stana.

Au mai intrat: Maxim, Luncașu, Mal, Năstase, Mandagiu, Zorzoliu, F. Duță, Călugărescu, Iovan, Luță, Văduva.