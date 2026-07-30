„Crater de 10 metri” în Polonia. Kievul susține că o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a intrat în țara vecină

Autoritățile poloneze au anunțat joi că au localizat în estul țării un crater care ar putea fi locul de impact al unui proiectil, în contextul atacurilor lansate de Rusia în Ucraina în timpul nopții, scrie AFP.

Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian în timpul atacurilor aeriene rusești care au ucis cel puțin 13 persoane în Ucraina, a relatat agenția Reuters.

Locuitorii din localitatea Tarnawa Kolonia, situată în regiunea Lublin, au auzit, puțin înainte de ora locală 04:00 o explozie puternică care a făcut să vibreze ferestrele caselor. Locul de impact se află la aproximativ 80 km de granița cu Ucraina.

Crater cu diametru de 10 metri pe un câmp

Oamenii au alertat poliția locală, care a descoperit „într-un câmp, la aproximativ doi kilometri de locuințe, un crater” cu diametrul de zece metri, precum și „resturi ale unui obiect neidentificat”, potrivit unui comunicat citat de France Presse.

Comandamentul operațional al Forțelor Armate a afirmat că un elicopter Mi-24 a fost mobilizat, după ce un „obiect neidentificat care se deplasa spre vest a fost detectat în spațiul aerian polonez”.

Sursa citată a precizat că obiectul a dispărut de pe radare la scurt timp după ce a fost observat, la ora 3:40 dimineața, ora locală.

Elicopterul Mi-24 care s-a deplasat la ultima poziție a obiectului pentru a verifica și confirma datele radar a localizat locul probabil al prăbușirii, a mai spus armata poloneză.

Prim-ministrul Donald Tusk urmează să se deplaseze la fața locului în cursul zilei și a anunțat că a înființat o echipă specială de coordonare.

„O noapte extrem de grea pentru apărarea noastră aeriană, pentru sistemele de supraveghere și de detectare a amenințărilor”, a declarat viceprim-ministrul, citat de Gazeta Wyborcza. „În prezent se investighează ce tip de obiect a căzut în apropierea localității Tarnawa-Kolonia”, a precizat oficialul de la Varșovia.

Anchetă în Polonia. Acuzațiile Kievului

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a declarat că, pe X, că o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stat membru al NATO, conform Reuters.

Polonia nu a confirmat încă oficial despre ce obiect era vorba. A fost deschisă o anchetă pentru a determina originea și natura proiectilului.

Rusia a lansat asupra Ucrainei 74 de rachete și 284 de drone în timpul nopții, provocând cel puțin 8 morți, vizând în special regiunea Lviv (vest), situată la granița cu Polonia.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că rușii urmează să lanseze un atac major. Liderul ucrainean s-a întâlnit ieri seară cu premierul Donald Tusk la Lublin, după ce a încheiat vizita în SUA, unde s-a întâlnit cu omologul său american, Donald Trump.