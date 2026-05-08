Cremele cu factor de protecţie solară, esenţiale pentru sănătatea pielii. Medic dermatolog: „Nu există bronz sănătos!”

Crema de zi cu factor de protecţie solară este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de sex, după vârsta de 6 luni. Specialiştii în dermatologie ne avertizează că în proporţie de 90% îmbătrânirea tenului este cauzată de expunerea la soare fără o protecţie adecvată. Mai mult, folosirea regulată a unui produs dermatologic cu factor de protecţie solară reduce semnificativ riscul de apariţie a cencerului de piele. Dr. Adriana Mosor, medic dermatolog în Hyperclinica MedLife şi DermaLife din Constanţa precizează că nu există bronz sănătos şi că pielea trebuie protejată în permanenţă de efectele nocive ale razelor, indiferent de anotimp sau dacă afară este soare sau e înnorat.

Cremele cu SPF sunt indicate de la vârsta de 6 luni

Radiaţiile ultraviolete produse de soare pe toată durata zilei, indiferent de anotimp, afectează pielea într-o oarecare măsură, în funcție de intensitatea lor și perioada expunerii. Radiaţiile UVA sunt cele care cauzează îmbătrânirea prematură a pielii, iar radiaţiile UVB sunt responsabile în general de arsurile de piele, dar şi cancere la nivelul epidermei. De aceste neplăceri ne poate scuti o cremă sau o loţiune cu factor de protecţie solară (SPF) aplicată în fiecare zi.

“Cremele cu factor de protecţie solară sunt esențiale pentru sănătatea pielii pentru că menţin pielea sănătoasă şi cu cât mai puţine riduri şi pete, iar riscul de cancer se reduce semnificativ sau chiar se îndepărtează. Recomand aplicarea cremelor cu factori de protecție dimineața, după ce ne-am spălat pe faţă, obligatoriu în fiecare zi, indiferent de vârstă, sex şi cu atât mai mult în această perioadă a anului, când deja avem mult mai multe zile cu soare. Pentru doamnele şi domnişoarele care se machiază, înainte cu 10-15 minute să aplice fondul de ten sau pudra, este indicat să întindă un strat de cremă cu SPF. În acest timp, produsul intră în piele şi se stabilizează.

Și bărbații trebuie să folosească cremă cu protecție solară şi la fel trebuie să-i educăm pe cei mici cu acest ritual. Bebeluşii de până în 6 luni nu ar trebui expuşi la soare direct, iar după 6 luni când îi scoatem afară, pe faţă şi pe zonele fotoexpuse, dacă e cald şi vor avea mânuţele şi picioruşele dezgolite, trebuie să aplicăm produse speciale vârstei lor, dar cu SPF. Crema cu SPF trebuie să facă parte din îngrijirea de fiecare zi, pentru oricine acordă o atenţie minimă sănătăţii pielii, chiar de la vârste fragede”, a explicat medicul Adriana Mosor.

“În proporţie de 90%, îmbătrânirea tenului este cauzată de soare”

Medicul dermatolog a explicat că produsele cu SPF ar trebui să facă parte din ritualul zilnică de îngrijire a pielii şi chiar dacă petrecem mult timp în interior tot trebuie să aplicăm o astfel de cremă pentru momentele în care ieşim afară.

“Mulţi pacienţi mă întreabă de ce trebuie să folosească o cremă sau o loţiune cu SPF dacă petrec mult timp la birou sau dacă afară sunt nori. Pe parcursul unei zile putem avea perioade cu nori, dar poate să apară şi soarele, deci trebuie să fim protejaţi. Pe de altă parte, chiar dacă sunt nori, radiaţiile UVA pătrund prin nori şi ne pot afecta. În plus, dacă ţi-ai format deja obiceiul sănătos de a-ţi proteja astfel tenul, de ce te-ai opri? Este foarte importantă formarea acestei rutine. Poate nu ţi-ai dat un strat potrivit sau poate nu ai reaplicat, dar tot vei fi protejat de efectele nocive ale radiaţiilor solare dacă îţi intră în reflex să foloseşti zilnic crema cu SPF. În proporţie de 90%, îmbătrânirea tenului este cauzată de soare, ori toţi ne dorim să avem un ten sănătos, fără pete şi riduri cât mai mult timp, nu?”, a subliniat dr. Mosor.

Foarte importantă este şi reaplicarea produsului cu SPF pe parcursul zilei. Dacă suntem expuşi la soare pe toată durata zilei ar trebui să reaplicăm loţiunea la fiecare două ore, deoarece prin transpiraţie, efectul benefic se diminuează.

“Crema cu SPF poate fi comparată cu aplicarea unei vopsele pe un perete. Dacă îţi doreşti o anumită culoare, mai intensă, vei da mai multe straturi de vopsea, nu numai unul, nu? Totodată, nu aruncăm toată găleata pe perete, ci dăm strat cu strat. Așa și cu crema, dacă vreau să fiu protejată va trebui să aplic o cantitate corectă pe care specialiştii o apreciază ca fiind cât suprafaţa unei monede de 50 de bani. Cât despre reaplicare, dacă stăm în soare, este ideal ca la 2 ore să mai dăm un strat. Poate fi cremă, spray sau alte produse cu SPF, în farmacii există zone dedicate îngrijirii pielii şi avem de unde alege, în funcţie de ten. Dacă stăm mai mult în interior, poate fi suficientă şi aplicarea pe care am făcut-o de dimineaţă, dacă după ce ieșim de la serviciu nu se continuă expunerea și mergem direct acasă”, a precizat dr. Adriana Mosor.

Care este cel mai bun factor de protecţie solară

Chiar dacă pe piaţa cosmeticelor sunt şi multe creme cu factori de protecţie începând de la 10, medicul dermatolog ne asigură că cei recomandaţi sunt SPF 30 şi 50, pentru că studiile arată că sub aceste cote, SPF este ineficient. SPF 50 blochează aproximativ 98% din radiaţiile UVB, iar SPF 30% aproximativ 97%, potrivit studiilor. Indiferent ce tip alegem, nu mai puțin importante sunt cantitatea aplicată precum şi reaplicarea cremei.

“Pielea noastră secretă melanină, care este ea însăşi un factor de protecţie. Persoanele care au pielea mai închisă la culoare au mai multă melanină, iar cei cu pielea deschisă au mai puţină şi, prin urmare, au nevoie mai mare de protecţie cu un SPF ridicat. Această categorie trebuie să fie mult mai atentă în îngrijirea cu SPF. Vorbim de tenul acela foarte alb care se înroşeşte imediat şi se arde direct fără să se pigmenteze”, explică medicul.

Totuşi, şi persoanele cu pielea mai închisă trebuie să folosească protecţie împotriva radiaţiilor solare. Medicul dermatolog a subliniat faptul că bronzarea reprezintă reacţia de apărare a pielii împotriva soarelui şi nu este ceva sănătos.

“Nu există bronz sănătos. Mă mai întreabă pacienţii cum să obţină un bronz sănătos şi le explic că nu se poate aşa ceva şi că bronzul este reacția de apărare a pielii la traumatismul solar. Deci nu numai arsura solară este traumatizantă pentru piele, ci şi bronzul. Ca să se apere, pielea a secretat melanină în exces. Acelaşi lucru se întâmplă şi la solar, pe care eu, ca medic dermatolog, le-aş interzice. De altfel, sunt ţări în care solarele sunt interzise legislativ. În urma expunerii la solar, bronzarea este accelerată, deci pericolul pentru piele este şi mai mare. Mai degrabă folosiţi creme autobronzante, dacă doriţi o nuanţă mai închisă, decât să vă bronzaţi la soare sau în solar”, a subliniat dr. Adriana Mosor.

Cât despre riscul de a nu asimila vitamina D din cauza SPF din creme, acesta este foarte mic, precizează specialistul.

“Au fost făcute studii care au reliefat faptul că SPF nu opreşte asimilarea vitaminei D, chiar dacă foloseşti produsele acestea cu rigurozitate maximă şi aşa cum trebuie. Pentru că ele nu oferă protecţie 100%. În plus, avem nevoie de 15-20 de minute de soare ca să asimilăm vitamina D şi mereu o să rămână o parte a corpului pe care nu am dat cremă şi prin care ne putem lua direct vitamina D. Lipsa vitaminei D din organism este mai degrabă dată de vicii în alimentaţie sau probleme ale organismului în asimilarea sa”, a explicat medicul dermatolog.

Predispoziţia genetică la cancerul de piele

Medicul a atras atenţia şi asupra posibilităţii dezvoltării unui cancer de piele în lipsa protecţiei cu SPF, mai expuse fiind persoanele care au istoric familial de cancer de piele. De altfel, dr. Adriana Mosor a amintit de ajutorul pe care îl poate reprezenta programul MedLife Longevity 100+ de depistare a predispoziţiei pentru 75 de boli, foarte util şi pentru aflarea predispoziţiei la cancerul de piele.

„ Protecţia cu SPF este esenţială pentru pacienții care au acest risc genetic sau care au deja diverse leziuni canceroase sau precanceroase la nivelul pielii. Programul Longevity 100+ este indicat tuturor, cu atât mai mult celor care au în familie istoric de cancer, cancerul de piele având și o componentă ereditară. Predispoziția genetică de a dezvolta cancer de piele o vedem în special la pacienţii tineri care prezintă astfel de afecțiuni. Am întâlnit pacienți tineri (30-40 de ani) cărora le-au apărut cancere de piele, chiar pe zone fără expunere cronică sau excesivă la soare (comisura externă a ochiului, frunte, torace posterior).

Cât despre factorul ereditar al cancerului cutanat, studiile arată că riscul ca o persoană care are o rudă de sânge cu cancer de piele să dezvolte acest gen de afecţiune este mai mare decât în cazul unei persoane care nu are istoric în familie de aşa ceva. Pacienţii care au multe aluniţe au şi ei acest risc crescut de a dezvolta un cancer de piele. Iar dacă o mai expun şi la soare neprotejaţi riscul creşte în plus. Dacă în urma unei testări genetice vezi clar că ai această predispoziţie, ai mai multă grijă. Limitezi expunerea la soare, te protejezi cu creme cu SPF, mergi la dermatolog regulat să verifici aluniţele şi alte leziuni ale pielii, deci faci o prevenţie ceea ce e foarte bine”, a subliniat medicul Adriana Mosor.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

