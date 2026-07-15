Creșterea economică a Chinei a încetinit, ratând obiectivul stabilit

Creșterea economică a Chinei a încetinit brusc în cel de-al doilea trimestru pe fondul cererii interne slabe și al impactului războiului din Iran asupra prețurilor petrolului, care a slăbit exporturile puternice ale țării, potrivit BBC.

Cifrele oficiale ale produsului intern brut (PIB) arată că a doua cea mai mare economie a lumii a crescut în al doilea trimestru al anului cu 4,3%, sub obiectivul anual al Beijingului.

Anunțul vine la o zi după ce datele guvernamentale au arătat că exporturile Chinei au crescut cu 27% în iunie, comparativ cu anul precedent.

În martie, China a redus ținta la un interval de 4,5%-5%, cel mai mic obiectiv de expansiune economică din 1991 – o mișcare despre care unii analiști spun că oferă oficialilor mai multă flexibilitate în gestionarea economiei.

Datele publicate miercuri au evidențiat provocările economice cu care se confruntă Beijingul pe plan intern – inclusiv o scădere prelungită a pieței imobiliare și cheltuieli slabe de consum.

Prețurile locuințelor noi s-au contractat din nou, iar vânzările cu amănuntul au crescut anemic, cu 1% în iunie.

E drept, exporturile de tehnologie ale Chinei au fost stimulate de cererea globală tot mai mare de semiconductori pentru alimentarea centrelor de date cu inteligență artificială (IA). Iar cererea crescândă de vehicule electrice chinezești (EV) a dat, de asemenea, un impuls major exporturilor Chinei – exporturile lunare de automobile depășind pentru prima dată un milion.