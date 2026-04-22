Criza combustibilului: Germania convoacă Consiliul de Securitate Națională

Situația combustibilului din Germania este atât de delicată și de strategică, încât Friedrich Merz intenționează să convoace „în curând” Consiliul Național de Securitate pentru consultări privind criza energetică. El însuși a anunțat acest lucru, fără a oferi detalii, scrie presa italiană.

„Scopul nostru este clar: economia și cetățenii germani trebuie să se poată baza pe aprovizionarea cu produse esențiale, cum ar fi motorina, benzina și combustibilul pentru avioane”, a declarat Merz duminică la Hanovra. Situația este în prezent „tensionată”, însă aprovizionarea este asigurată. „În cazul în care situația se va înrăutăți, suntem pregătiți să intervenim”, a spus Merz.

Marţi dimineață, Reuters a publicat în exclusivitate o știre care, dacă va fi confirmată, va accelera criza și va pune o presiune puternică asupra Berlinului. Rusia se pregătește să oprească exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta Drujba începând cu 1 mai. Reuters a vorbit sub condiția anonimatului cu trei surse diferite şi a aflat că celor două capitale le-ar fi fost deja trimis un program actualizat al exporturilor de petrol.

O blocadă a fluxurilor kazahe ar crește și mai mult incertitudinea privind aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în timp ce războiul cu Iranul perturbă transporturile de energie din Orientul Mijlociu, la doar câțiva ani după ce legăturile energetice de zeci de ani ale Berlinului cu Rusia au fost perturbate de războiul din Ucraina. Se pare că zona Berlinului și nordul țării ar fi deosebit de afectate. Exporturile de petrol kazah către Germania prin Drujba au ajuns la 2,146 milioane de tone în 2025 – aproximativ 43.000 de barili pe zi – o creștere de 44% față de 2024 și la 730.000 de tone în primul trimestru al anului 2026. O închidere completă ar elimina aproximativ 17% din cele până la 12 milioane de tone procesate anual de rafinăria PCK Schwedt, una dintre cele mai mari din țară, situată în orașul Schwedt, din nord-estul țării, ale cărei produse alimentează nouă din zece mașini din regiunea Berlin-Brandenburg.

Merz a convocat Consiliul Național de Securitate înainte să se răspândească vestea privind ambuscada energetică rusească. Zvonurile sugerează că reuniurea consiliul ar putea avea loc chiar miercuri.

Consiliul este un organism nou, creat de Merz în august, dar se ocupă doar de cele mai grave amenințări la adresa țării sau de crizele sistemice. Până în prezent, a fost convocat o singură dată, în noiembrie, pentru a adopta un plan de acțiune împotriva amenințărilor hibride, în principal din partea Rusiei.

„Pentru noi, este clar: securitatea aprovizionării este prioritatea principală a Germaniei”, a declarat Merz duminică la Hanovra, subliniind că vor fi folosite „toate instrumentele disponibile” pentru a asigura stabilitatea.

Prețul combustibilului a crescut vertiginos în Germania, ca de altfel și în alte părți, determinând guvernul să intervină. La graniţa cu Polonia au început deja să se formeze cozi, deoarece germanii au început să realimenteze în țara vecină, unde costurile sunt puțin mai mici.

Situația de pe aeroporturi este şi ea complicată. Lufthansa a anunțat că este gata să suspende avioanele Cityliner, conexiunile interurbane – pentru care trenurile sunt o alternativă – lăsând kerosenul pentru rutele cele mai importante. Mai presus de toate, Germania și-a dat seama că nu are un plan actualizat pentru rezervele de combustibil și nici măcar o foaie de parcurs cu privire la modul în care trebuie să reacţioneze în aceste cazuri.

Din acest motiv, odată cu convocarea Consiliului Național de Securitate, se urmărește inițierea unei colaborări strânse cu regiunile, landurile, care au puteri extinse în Germania. Miniștrii-președinți sau „guvernatorii” SPD i-au trimis lui Merz o scrisoare, solicitând o conferință extraordinară cu guvernul federal. Având în vedere creșterea prețurilor la combustibili și riscul de penurie și în cazul altor bunuri, se arată în scrisoare, sunt necesare consultări urgente la cel mai înalt nivel politic privind „chestiunile fundamentale de securitate energetică” și prețurile.

De săptămâni întregi, preocupările legate de combustibili au devenit preocuparea centrală a guvernului. Conform unui sondaj YouGov publicat luni, 58% dintre germani au declarat că sunt cel puțin oarecum îngrijorați de o posibilă penurie de kerosen: 17% dintre aceștia erau foarte îngrijorați, în timp ce 41% erau moderat îngrijorați. Doar 32% au declarat că se simt calmi. Dar sondajul a fost realizat săptămâna trecută, înainte de ultimele știri.

În ceea ce privește perturbarea conductei Drujba, nici Kremlinul şi nici guvernul german nu au comentat și nu au răspuns încă întrebărilor puse de Reuters. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio Romania)