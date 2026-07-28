Criză în benzinării. Poate fi evitată penuria prin eliberarea rezervelor strategice?

Întreruperea temporară – între timp reluat – a fluxului de țiței kazah, care reprezintă peste 50% din materia primă prelucrată de rafinăriile din România, încă nu și-a făcut decât marginal efectul la pompă, unde benzina a sărit de 9 lei/l, iar motorina s-a apropiat de pragul de 10 lei/l, depășindu-l deja în benzinăriile Lukoil.

România are o rezervă strategică, la prima vedere liniștitoare, de 2 milioane tone țiței și produse petroliere, și una comercială, aparținând companiilor de 394 mii tone, care, teoretic ar trebui să acopere consumul intern pe o perioadă mai mare 90 de zile, la care s-ar adăuga și carburanții prelucrați din țițeiul produs intern, ceea ce ar sugera că piața internă ar putea fi alimentată pentru mai multe luni și fără importul de petrol kazah, dacă era cazul. Numai că realitatea este alta…