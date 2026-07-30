Criza migranților din exclava spaniolă Ceuta capătă amploare. Madridul trimite armata / Măsură extraordinară analizată la Roma

Liderul orașului autonom spaniol Ceuta, situat în nordul Africii, a declarat joi că sutele de migranți care au pătruns în ultima săptămână pe acest teritoriu, dinspre Maroc, copleșesc resursele locale și a cerut guvernului de la Madrid să intervină.

BBC a remarcat că informațiile despre frecvența trecerilor din aceste zile sunt contradictorii. Presa spaniolă a estimat numărul persoanelor care au intrat doar joi în Ceuta între 2.000 și 3.000, notează Reuters, însă bilanțul nu a fost confirmat de Garda Civilă a Spaniei.

Spain's North African enclave of Ceuta is experiencing a humanitarian and security emergency after 1,500 migrants reached the city by swimming across from Morocco over the past week, the territory's leader said https://t.co/uFUKomCwrd pic.twitter.com/w2854xnNma — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

Conform postului public spaniol, în cursul zilei de joi au intrat în Ceuta „sute” de persoane. În ultimele două săptămâni au trecut frontiera peste 1.500 de oameni, majoritatea tineri migranți marocani, a mai relatat RTVE.

Un reporter AFP situat pe partea marocană a frontierei a relatat că joi se adunaseră sute de persoane în apropierea graniței dintre Ceuta și localitatea marocană Fnideq, așteptând să intre pe teritoriul spaniol.

Majoritatea migranților au trecut frontiera înotând.

Video footage shows hundreds of migrants crossing into Spain's North African enclave of Ceuta on Thursday, with many entering on foot or by sea. pic.twitter.com/wJV1pKZjy5 — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

Forțele armate intervin în sprijinul Gărzii Civile

Ceuta, oraș situat pe coasta nordică a Marocului, este separat de Spania continentală prin Strâmtoarea Gibraltar și este de multă vreme un punct fierbinte pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa.

Forțele de securitate au recuperat trupurile neînsuflețite a nouă persoane care încercau să intre înotând în Ceuta, au declarat surse din poliție pentru El Pais.

Potrivit The Guardian, guvernul de la Madrid a decis să mobilizeze 60 de militari din cadrul forțelor armate în sprijinul Gărzii Civile, care este copleșită de fluxul de tineri care traversează înotând punctul de trecere a frontierei de la Tarajal, ce separă orașul spaniol de Maroc, mai notează cotidianul de limbă spaniolă.

📹 | Otra mañana de centenares de entradas de inmigrantes a Ceuta pone en jaque a la ciudad autónoma https://t.co/b12X0lwK1Y pic.twitter.com/jZNFqmsAVl — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Liderul local trage un semnal de alarmă

Președintele orașului autonom spaniol, Juan Jesus Vivas, a reclamat că teritoriul se confruntă cu o urgență umanitară și de securitate, avertizând că centrele de primire pentru minorii neînsoțiți funcționează la o capacitate de câteva ori mai mare decât cea prevăzută.

El a spus că în ultimele luni au fost recuperate de pe mare trupurile neînsuflețite a 60 de persoane, potrivit RTVE.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și ministrul afacerilor interne, Fernando Grande-Marlaska, vor efectua o vizită vineri la Ceuta.

Anunțul Italiei

Guvernul italian ia în calcul o suspendare a acordului Schengen cu Spania, au declarat surse din biroul premierului Giorgia Meloni, joi, pentru Reuters.

Scenele din Ceuta „demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală și necontrolată reprezintă o amenințare concretă pentru securitatea frontierelor Europei”, a declarat premierul italian Giorgia Meloni, într-o postare pe platforma X.

Ea a precizat că s-a consultat pe această temă cu ministrul italian al afacerilor interne, Matteo Piantedosi.

„Italia nu va rămâne pasivă. Convocăm organismele competente și, în urma acestor reuniuni, suntem pregătiți să intervenim chiar și cu măsuri extraordinare pentru a apăra frontierele și siguranța cetățenilor, cum ar fi suspendarea spațiului Schengen cu Spania”, a continuat liderul italian.

„În ceea ce privește imigrația ilegală, nu vom ceda niciun milimetru: apărarea frontierelor, oprirea traficanților de persoane și asigurarea unor repatrieri eficiente vor rămâne în continuare linia acestui guvern”, a mai declarat Meloni.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Șeful diplomației italiene a spus că el este pentru suspendarea acordului Schengen cu Spania.

„Sunt în favoarea închiderii spațiului Schengen cu Spania”, a scris ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, tot pe X.

„Imigrația neregulată și necontrolată reprezintă un pericol pentru securitatea națională”, a adăugat oficialul italian, citat de AFP.

„Imaginile care vin din Ceuta arată cum decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenia spaniolă, și prin urmare europeană, pentru peste 500.000 de imigranți ilegali este profund greșită și încurajează traficul de persoane”, a mai afirmat Tajani.