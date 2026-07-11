Criza la Volkswagen: Nemții taie jumătate din modele și reduc masiv producția / Ce urmează pentru angajați

Volkswagen a intrat într-o reorganizare profundă, pe fondul presiunilor generate de concurența din China și de încetinirea pieței auto globale, potrivit CNBC.

Grupul german a anunțat un nou plan prin care reduce numărul de modele și capacitatea anuală de producție. Conducerea nu a confirmat însă informațiile privind concedieri masive sau închiderea unor fabrici din Germania.

Decizia vine după o ședință tensionată a Consiliului de Supraveghere, în care reprezentanții angajaților s-au opus unor măsuri mai dure.

Până la 50% din modelele actuale vor dispărea treptat în perioada următoare, compania urmând să se axeze pe segmentele profitabile ale pieței, a precizat Volkswagen. În paralel, capacitatea anuală de producție va fi limitată la 9 milioane de vehicule, în loc de obiectivul inițial de 12 milioane.

Directorul general al companiei, Oliver Blume, a declarat că planul reprezintă o nouă etapă a transformării companiei, menită să crească viteza de reacție și competitivitatea grupului.

Măsurile vin după apariția unor informații potrivit cărora compania analizează închiderea a patru fabrici din Germania și eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă. O astfel de decizie ar însemna cea mai amplă restructurare din istoria de aproape 90 de ani a grupului.

Presa germană a relatat că unitățile vizate sunt cele din Hanovra, Zwickau, Emden și fabrica Audi din Neckarsulm, însă reprezentanții angajaților au blocat joi aprobarea planurilor, a relatat Reuters. Joi au avut loc proteste în fața uzinei din Zwickau. Reprezentanții salariaților avertizează asupra unui „conflict major” dacă planurile conducerii vor fi puse în aplicare.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 30% de la începutul anului, ajungând la cele mai reduse niveluri din vara anului 2010. Analiștii consideră că producătorul german traversează o perioadă dificilă, în care presiunile concurențiale și transformările din industria auto obligă grupul să accelereze restructurarea.