CSM București, în Final 4 după 8 ani! „Tigroaicele” dau de pământ cu Esbjerg și visează la trofeul Ligii Campionilor / Gloria Bistrița luptă ACUM pentru calificare

CSM București s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor, după o așteptare de 8 ani. Campioana României a învins pe Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

De la ora 19:00, Gloria Bistrița va juca pe terenul lui Brest, în manșa retur a sferturilor de finală, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tragerea la sorți va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 16:00. S-au mai calificat Gyor (Ungaria) și Metz (Franța).

