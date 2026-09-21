Cu ce înlocuim prosoapele de hârtie?

Rolele de prosoape de hârtie au devenit ubicue în bucătăriile românești, dar nu sunt cele mai prietenoase cu mediul. Plus că se termină destul de repede – cine are copii știe – și costul lor se adună la bugetul dedicat casei. Dacă o rolă marca proprie a supermarketului poate costa în jur de 3 lei, una premium ajunge și la 15-16 lei. Și, deseori, credem că merită banii. Dar se termină la fel de repede.

Dacă vreți să reduceți această cheltuială sau să aveți o gospodărie care are un impact ecologic mai mic (cine nu vrea asta?), iată ce opțiuni există:

Prosoapele de bumbac

Sună ca și cum am reinventa roata, dar ne putem întoarce oricând la clasicele prosoape de bumbac. Sunt absorbante, pot avea modele frumoase, sunt ușor de spălat. Ce e important e să nu le folosești pentru a șterge carne – sau să te ștergi pe mâini după ce ai atins carne; trebuie să te speli cu apă și săpun înainte să pui mâna pe alte alimente sau lucruri, ca să eviți contaminarea.

Dacă gătești zilnic, trebuie schimbat la finalul zilei, pentru că poate aduna multe bacterii care se înmulțesc rapid în mediu umed. Lasă-l să se usuce înainte să-l pui într-un coș dedicat prosoapelor de bucătărie și le poți spăla pe toate la mașină, la 60C, la finalul săptămânii. Nu le spăla împreună cu hainele.

Găsești prosoape de bumbac de bună calitate în orice magazin de decorațiuni interioare și în hypermarketuri. Un stoc de 7-10 prosoape te poate ține ani întregi.

Prosoapele din microfibră

Deși sunt controversate pentru că există studii care spun că eliberează microplastice în aer, prosoapele acestea pot fi utile pentru a șterge blatul, tocătorul, plita sau chiuveta pentru că sunt foarte absorbante și se pot clăti și stoarce ușor. Sunt aproape indestructibile și se spală la 60C, la fel ca cele de bumbac.

Lavetele din celuloză și bumbac (lavete umede)

Inventate în 1949 de un inginer suedez și puse pe piață sub marca Wettex (cum li se spune și azi în Suedia, indiferent de brand), aceste lavete sunt niște bureți subțiri care absorb de (spun producătorii) 17 ori mai mult lichid decât o foaie de prosop de hârtie. Se găsesc în orice supermarket de la diferite firme și deseori scrie pe ambalaj “Lavete umede”. Se spală ușor cu detergent de vase și se usucă repede. Îngrijite și spălate după fiecare utilizare, te pot ține câteva luni.

Lavete din nețesut, lavabile

Nețesutul este materialul din care se fac măștile de față și pijamalele de unică folosință din spitale. Există pe piață două tipuri de lavete din nețesut: pachete cu 2-3 bucăți, de dimensiuni mai mari decât lavetele suedeze, și role similare cu cele de hârtie, din care poți rupe câte 1-2 lavete mici. Sunt absorbante și se pot folosi la fel ca prosoapele de microfibră. Se spală la fel.

Pentru ce ne trebuie, totuși, și prosoape de hârtie

Sunt și lucruri pe care nu le poate face bine niciun prosop refolosibil: să scurgi mâncarea prăjită, să ștergi grăsimea din tigaie (mai ales din cea de fontă, pe care nu vrei să o speli cu detergent de fiecare dată), să ștergi carnea înainte să o rumenești. Deci e bine să avem un sul acolo, pentru excepții.