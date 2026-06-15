Cu puțin timp înaintea ședinței conducerii PNL, tabăra Veștea strânge un alt susținător important din București: „Ar fi un prim-ministru bun”

Deputatul PNL Andrei Baciu consideră că, într-o perioadă în care România are nevoie mai mult de competenţă şi echilibru decât de conflicte, Adrian Veştea ar fi un prim-ministru „foarte bun”.

El a susţinut, luni, într-o postare pe Facebook, că propunerea preşedintelui Nicuşor Dan ca Adrian Veştea să preia funcţia de prim-ministru reprezintă o variantă „realistă”, care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine, scrie Agerpres.

”Aşa cum Ilie Bolojan a demonstrat la Oradea că administraţia eficientă poate transforma un oraş, rezultate la fel de bune a obţinut şi Adrian Ioan Veştea la Braşov. Braşovul are astăzi un aeroport, un proiect strategic care a conectat judeţul la o hartă economică şi turistică mult mai importantă. Dincolo de această realizare, Adrian Veştea are o experienţă administrativă solidă, acumulată atât în administraţia locală, cât şi la nivel guvernamental, a fost ministru al Dezvoltării. Este experienţa necesară pentru a continua reformele administrative de care România are nevoie şi fără de care este evident că nu mai putem progresa. Sigur că există multe subiecte care pot fi dezbătute din perspectivă emoţională. Însă, dincolo de emoţii, România trebuie guvernată”, a arătat Baciu.

Andrei Baciu, Foto: AGERPRES

Andrei Baciu a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, responsabilitatea preşedintelui Nicuşor Dan este să menţină ţara pe o direcţie occidentală şi să se asigure că există o guvernare stabilă, capabilă să ofere oamenilor siguranţă, predictibilitate şi şansa unei vieţi mai bune.

”Şi chiar face eforturi mari. Nicuşor Dan a fost să vorbească cu oamenii la Galaţi. A fost şi la Constanţa după evenimentele de acolo. Şi s-a luptat pentru România, asumându-şi poziţii clare la nivel internaţional. Leadership curajos”, a completat parlamentarul liberal.

El a subliniat că acum este nevoie, înainte de toate, de un Guvern funcţional.

”Dacă nu urmăreşti îndeaproape politica, sigur nu eşti la curent cu meciurile interne din partide. Dar, din păcate, în ultimii ani, scandalul politic a devenit aproape o regulă, nu o excepţie. Iar aceasta a contribuit la pierderea încrederii oamenilor în clasa politică şi la percepţia, tot mai răspândită, că politicienii sunt preocupaţi mai degrabă de funcţii şi de beneficii personale decât de problemele reale ale cetăţenilor. O criză politică prelungită riscă însă să se transforme rapid într-o criză economică, iar costurile ar fi suportate de întreaga societate. În acest context, soluţia prezentată de preşedintele Nicuşor Dan (Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru) reprezintă o variantă realistă care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine. Şi o soluţie de guvernare viabilă”, a menţionat Andrei Baciu.

„Un om de echipă”

Deputatul PNL îl descrie pe Veştea ca fiind ”un om serios, foarte muncitor şi un adevărat om de echipă”.

”Îl cunosc pe Adrian Veştea de mulţi ani. Este un om serios, foarte muncitor şi un adevărat om de echipă. Un om căruia îi pasă în mod real de alţi oameni, care ascultă opiniile şi solicitările celor din jur şi care înţelege că administraţia şi politica nu sunt sporturi individuale, ci eforturi colective. Şi-a construit cariera pas cu pas: consilier local, primar, preşedinte al Consiliului Judeţean, ministru. O carieră bazată pe experienţă şi rezultate. În plus, este unul dintre puţinii oameni despre care, în medii foarte diferite, am auzit aproape exclusiv cuvinte de apreciere. Într-o perioadă în care România are nevoie mai mult de competenţă şi echilibru decât de conflicte, sunt sigur că Adrian Veştea ar fi un prim-ministru foarte bun pentru România”, a transmis liberalul.

Conducerea PNL se reunește luni după-amiază într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. Nominalizarea lui Veștea a fost făcută de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare.