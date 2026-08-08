Cu vânzări în scădere în România, un cunoscut lanț de magazine dă vina pe înăspririle fiscale și pe scăderea consumului. În restul țărilor din regiune însă, afacerile înfloresc

Vânzările lanțului de magazine Jumbo au continuat să scadă în România, pentru a șaptea lună consecutivă, scrie site-ul Profit. Retailerul grec de jucării și decorațiuni invocă un mediu operațional dificil.

Potrivit datelor coinsultate de Profit.ro, vânzările Jumbo în România, a doua mare piață pentru grup, au scăzut cu aproximativ 3% în iulie față de aceeași lună a anului trecut, În iunie, scăderea fusese de aproape trei ori mai mare față de aceeași lună din 2025.

România este singura piață negativă pentru grupul grec, pe toate celelalte piețe, grupul înregistrând creșteri: Grecia, Cipru, Bulgaria,

Practic, de la începutul anului, în România, vânzările au scăzut cu 6% în condițiile în care lanțul “a continuat să fie afectat de măsurile de înăsprire fiscală și de cererea dificilă de consum”.

Jumbo deține 20 magazine în România și plănuiește deschiderea altuia în acest an, în Baia-Mare, plus lansarea unui nou format de magazine.